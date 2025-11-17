Solidarietà in crescita: Colletta 2025 unisce la città

Numeri record e rete sociale rafforzata a Gualdo Tadino

La Colletta Alimentare 2025 ha trasformato un gesto quotidiano in un segnale potente di comunità. Nella Fascia Appenninica sono stati raccolti 7.409 chilogrammi di prodotti, con un incremento del 7,1% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la capacità di territori come Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico e Sigillo di rendere la solidarietà un fatto concreto e misurabile.

Il cuore dell’iniziativa è stato ancora una volta Gualdo Tadino, dove l’impegno di associazioni, famiglie e volontari ha portato a 5.624 chilogrammi di alimenti, segnando un +3,2% rispetto all’anno precedente. La città ha dimostrato di saper crescere nella generosità, sostenuta da una rete coordinata che ha visto protagonisti il referente territoriale Giuseppe Ascani, studenti degli istituti scolastici locali e numerose realtà economiche che hanno contribuito con materiali e prodotti.

La colletta ha assunto un valore ulteriore grazie al neo-costituito Tavolo contro la Povertà e le Fragilità Sociali, voluto dall’amministrazione comunale per rafforzare il dialogo tra istituzioni e Terzo Settore. L’assessore Gabriele Bazzucchi ha sottolineato come la raccolta sia la prova tangibile della capacità della comunità di unirsi nei momenti di bisogno.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha ribadito che la giornata non deve restare un episodio isolato, ma diventare il motore di nuove progettualità. La Colletta 2025, con i suoi numeri record, è la fotografia di una comunità che sceglie di essere rete, di trasformare la partecipazione in azione e di rispondere con il cuore alle fragilità sociali.