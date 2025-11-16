Alpinista soccorso sul Monte Le Senate, intervento con elicottero [Video]

Operazione del SASU e 118 Nibbio 01, paziente a Foligno

Poco dopo le 10:30 di questa mattina, il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU) è stato mobilitato per un intervento urgente a favore di un alpinista rimasto ferito durante un’arrampicata sul versante della Passagliola bassa del Monte Le Senate, nel territorio comunale di Gualdo Tadino.

La squadra, composta da tecnici specializzati e da un medico, ha raggiunto rapidamente la zona impervia dove si trovava l’infortunato. Dopo aver garantito la messa in sicurezza del climber, sono state effettuate le prime manovre di stabilizzazione. La complessità del luogo e la dinamica dell’incidente hanno reso necessario l’impiego dell’elisoccorso 118 Nibbio 01, immediatamente attivato.

L’elicottero, giunto sul punto critico, ha calato con verricello un’equipe formata da un medico, un infermiere e un ulteriore tecnico del SASU. Il paziente, già immobilizzato su un materassino a depressione per prevenire ulteriori traumi, è stato collocato sulla barella in dotazione al velivolo e recuperato a bordo con procedure di sicurezza.

Il trasporto aereo ha consentito di trasferire l’infortunato all’ospedale di Foligno, dove è stato affidato alle cure specialistiche per gli accertamenti clinici e le terapie necessarie. L’operazione ha evidenziato ancora una volta la sinergia tra le squadre di terra e l’elisoccorso, fondamentale per garantire assistenza rapida in contesti montani difficili.

Il SASU sottolinea l’importanza della tempestività nelle chiamate di emergenza e della collaborazione tra i vari livelli di soccorso, che in questo caso hanno permesso di gestire con efficacia una situazione potenzialmente critica. L’intervento ha richiesto coordinamento, prontezza e professionalità, elementi che caratterizzano l’attività quotidiana del servizio regionale di soccorso alpino.