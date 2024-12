Cena degli auguri dell’atletica taino all’insegna della solidarietà

Si è svolta venerdì sera la tradizionale cena degli auguri di Natale dell’Atletica Taino. La società podistica gualdese, guidata dal presidente Mario Procacci, ha scelto il ristorante “Da Clelia” a Valsorda, con circa 120 presenze tra atleti, accompagnatori ed ospiti. La serata si è aperta con i saluti del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e del presidente Fidal Umbria Fabio Pantalla che hanno ufficializzato l’omologazione dell’impianto di atletica indoor di via Lucantoni.

“Ogni anno è un piacere stare con voi – il saluto del sindaco Presciutti -. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il presidente Fidal Fabio Pantalla che si è attivato per far venire da Roma gli omologatori del nostro impianto indoor, unico in Umbria. Con l’omologazione si potranno iniziare a fare le gare e vogliamo farlo funzionare il più possibile”.

“Il mio ringraziamento – le parole di Pantalla, accompagnato dal consigliere Fidal Marco Busto – va all’amministrazione ed agli uffici comunali di Gualdo Tadino per la grande disponibilità dimostrata. Qui avete un impianto meraviglioso ed all’avanguardia ed ora che è stato omologato, l’obiettivo è iniziare a gareggiare già dal mese di gennaio. Vi anticipo già che a metà febbraio abbiamo in programma una gara giovanile, fino a 12 anni, promozionale ed invito tutti voi a partecipare con i vostri bambini. Poi andremo ad organizzare gare con assoluti di livello nazionale e con i migliori interpreti umbri”. Il presidente Fidal ha voluto anche elogiare l’impegno dell’Atletica Taino: “Il ruolo di presidente comporta grande impegno e responsabilità ma vedere società in salute come la vostra, con numeri importanti e sempre in crescita, rappresenta una grande motivazione ed uno stimolo a fare sempre meglio”.

Come lo scorso anno, la Taino non ha voluto mancare l’appuntamento più importante, quello con la beneficenza, facendo una donazione in base ai chilometri percorsi in gara da ogni tesserato. Due assegni sono stati consegnati al presidente del Comitato per il Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo, Carlo Catanossi, in favore delle suore della famiglia religiosa del Verbo Incarnato di Betlemme e di Don Dieu Donnè, vicario parroco di Gualdo Tadino, per la ricostruzione di un ospedale in Congo.

Tra gli ospiti della serata, anche i rappresentanti di diverse società podistiche umbre, Gubbio Runners, con Matteo Fagiani e Chiara Marcheggiani, Atletica Il Colle, con Marco Alunni Pini e Samuele Moretti, con il presidente dell’Atletica Taino Mario Procacci che ha anche voluto ringraziare i main sponsor Birra Flea, Motus e Fazi Carni e tutti i volontari che si prodigano per l’organizzazione delle due gare gualdesi: Sfacchinata e Tra i monti de Gualdo/Valsorda Trail Memorial Antonio Fabi.

Complessivamente nel 2024 i podisti gualdesi hanno percorso in gara 9.500 km, con ben 75 atleti che hanno corso almeno una gara. Tra di loro sono stati premiati i vincitori del Challenge Taino, ossia coloro che hanno percorso più chilometri in gara tra gli iscritti alla società. Nella categoria maschile: Giulio Burzacca, Angelo Cosimi, Alessandro Pompei, Luca Calzuola, Luca Bordichini. Nella femminile: Lucilla Lispi, Stefania Fratini, Reica Zeni, Simona Spigarelli, Chiara Calzuola.)

Ora tutti pronti per il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, con la tradizionale corsa sotto l’albero nel giorno di Santo Stefano, tra le vie di Gualdo Tadino, che si conclude con la colazione per lo scambio degli auguri.