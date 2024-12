Riprendono le lezioni di difesa personale all’istituto Casimiri

Riprendono le lezioni di difesa – L’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino ripropone anche quest’anno il ciclo di lezioni di difesa personale, un’iniziativa che coinvolge gli studenti delle classi del biennio e del triennio durante le ore di scienze motorie. Il corso, ideato per fornire ai ragazzi le basi necessarie per difendersi in situazioni di pericolo, è tenuto dal maestro Roberto Carlotti, cintura nera V Dan di kickboxing e responsabile dell’associazione Libertas Margot. Il maestro, che vanta una lunga esperienza nelle arti marziali, è anche un sostenitore attivo nella lotta contro il bullismo e la violenza di genere.

L’iniziativa, che si svolge durante l’orario curriculare, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti riguardo ai temi dell’autodifesa e della sicurezza personale, temi oggi più che mai rilevanti a causa degli episodi di violenza che continuano a far notizia, in particolare quelli legati al bullismo e alla violenza di genere. Gli studenti, attraverso lezioni pratiche, apprendono tecniche fondamentali per affrontare situazioni di rischio che potrebbero verificarsi nella vita quotidiana.

L’intervento del maestro Carlotti rappresenta una risorsa importante per l’istituto Casimiri, che ha deciso di offrire questo corso a titolo completamente gratuito, grazie alla generosità e alla disponibilità del maestro. Quest’anno, oltre alla partecipazione degli studenti, il maestro Carlotti ha esteso il suo impegno anche ad un corso di difesa personale rivolto agli agenti della Polizia Locale. Il corso, che coinvolge circa 15 vigili, si propone di fornire agli agenti gli strumenti necessari per gestire situazioni di emergenza o di pericolo che potrebbero presentarsi durante il loro lavoro quotidiano.

Questo programma formativo è stato realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, ed è stato accolto positivamente sia dagli studenti che dal personale docente. Un ringraziamento al maestro Carlotti è arrivato anche dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dal Comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi, che hanno sottolineato l’importanza di questo progetto educativo e formativo, apprezzando sia l’aspetto pratico che quello sociale del corso.

Il Sindaco Presciutti ha definito il corso come un passo importante per la comunità, utile a rafforzare la consapevolezza dei giovani riguardo alla necessità di tutelarsi in situazioni di rischio. Inoltre, il programma si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a promuovere la sicurezza e il benessere della collettività, affrontando temi di rilevante importanza sociale.

Il maestro Carlotti, oltre a trasmettere le sue competenze tecniche, svolge anche un lavoro educativo e umano, creando un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo. La sua esperienza e il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno che purtroppo è ancora troppo presente nella società, rappresentano un valore aggiunto a questo corso. I partecipanti, sia studenti che agenti, sono incoraggiati a riflettere sulla necessità di agire con responsabilità e consapevolezza di fronte a situazioni di conflitto o di minaccia.

L’istituto Casimiri, che ormai da anni promuove attività di sensibilizzazione sulla sicurezza, è uno degli esempi di come la scuola possa essere un luogo di crescita e di educazione non solo accademica, ma anche sociale. La riproposizione di questo corso di difesa personale si inserisce all’interno di un programma educativo volto a preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide quotidiane, fornendo loro strumenti utili non solo per la crescita individuale ma anche per la costruzione di una comunità più sicura e consapevole.

L’iniziativa, oltre a confermare l’importanza della difesa personale come strumento di sicurezza, si propone come un modello di collaborazione tra scuola, istituzioni locali e comunità.