Gran Turismo del Trofeo Fagioli sfila a Gualdo Tadino

Il 24 agosto il corteo motoristico attraversa il centro storico

La parata Gran Turismo del 60° Trofeo Luigi Fagioli farà tappa domenica 24 agosto a Gualdo Tadino, portando nel cuore della città una selezione di prestigiose automobili sportive. La manifestazione, che si inserisce all’interno del programma celebrativo del trofeo automobilistico umbro, vedrà le vetture sfilare lungo le vie principali del centro storico per poi concludersi con una visita alla Rocca Flea, monumento simbolo della città.

L’appuntamento è fissato nella mattinata, tra le 9:30 e le 10:00, fascia oraria in cui gli equipaggi delle Gran Turismo percorreranno Piazza Martiri, Viale Don Bosco, Via Bersaglieri, Corso Piave, Corso Italia e Via Roberto Calai, offrendo agli spettatori l’occasione di ammirare da vicino i modelli automobilistici più iconici. La carovana raggiungerà successivamente la Rocca Flea, dove il personale del Polo Museale accoglierà piloti e passeggeri con una presentazione dedicata alla storia e alle caratteristiche della fortezza federiciana.

La presenza della parata rappresenta un momento significativo per la comunità gualdese, che potrà vivere un’esperienza unica tra passione per i motori e valorizzazione del patrimonio culturale. L’iniziativa rafforza l’immagine della città come luogo capace di coniugare tradizione storica e eventi di rilievo sportivo, creando occasioni di richiamo per cittadini e visitatori.

Il sindaco di Gualdo Tadino, che riveste anche il ruolo di presidente della Provincia di Perugia, ha sottolineato l’importanza di questa occasione, definendola una vera e propria vetrina che conferma il percorso di crescita della città in termini di attrattività e relazioni con le realtà vicine. Il passaggio della parata viene considerato un segnale positivo di collaborazione tra istituzioni locali e associazioni del territorio, capaci di dare vita a un calendario condiviso di iniziative che valorizzano l’Umbria.

La tappa gualdese del Trofeo Luigi Fagioli non sarà soltanto un evento per gli appassionati di motori, ma anche un momento di incontro tra cultura e sport, in cui le strade cittadine diventeranno cornice di un corteo automobilistico dal forte impatto visivo. La combinazione tra la sfilata delle auto Gran Turismo e l’apertura straordinaria della Rocca Flea conferisce all’appuntamento una dimensione particolare, capace di attrarre un pubblico ampio e di consolidare il legame tra la città e una delle competizioni più prestigiose del panorama motoristico nazionale.