Doc Fest accende Gubbio: musica ed eventi fino a fine agosto

Fusioni sonore, grandi concerti e appuntamenti culturali

Con “Fusioni Sonore” il DOC Fest entra nel pieno della musica, trasformando Piazzale Arturo Frondizi in un punto d’incontro tra generazioni, linguaggi e generi artistici. Questa sera il palco sarà affidato al collettivo eugubino Hedonè, realtà da anni impegnata nella sperimentazione elettronica, insieme al progetto Lluvia!, performance che unisce suono e immagine in un’esperienza immersiva.

Il programma, curato con attenzione per favorire dialogo e contaminazioni artistiche, si aprirà dalle 18 con il dj set di Matteo Manuali, seguito dal duo Duofonix, formato da Lorenzo Mengoni e Michele Minelli, e da Sauro Martinelli. La fascia tra le 20 e le 21 sarà caratterizzata dall’ingresso di “Lluvia!”, progetto che vede coinvolti Giulia Maggesi, Alessandro Giombini (Deleea) e Martino Tordoni (Argento), rafforzando la collaborazione con il Gubbstock Festival. La serata proseguirà con i ritmi elettronici di Hedonè, proposti in chiave inclusiva per coinvolgere pubblici diversi.

Il DOC Fest si conferma un contenitore capace di attirare persone con interessi e fasce d’età differenti, puntando su un festival diffuso che dialoga con il territorio e attiva collaborazioni locali. Nei prossimi giorni il calendario proporrà eventi musicali, culturali ed esperienziali.

Domenica 24 agosto, nei locali della palestra di San Pietro, la sezione AIS di Gubbio curerà una degustazione di Verdicchio guidata dall’enologo Enzo Mecella, figura di riferimento nella selezione dei vini marchigiani. Lunedì 25 agosto sarà la volta di un doppio appuntamento: incontro da Placebo Drink Room e, a seguire, passeggiata tematica organizzata dal FAI alla scoperta di Ottaviano Nelli e dei luoghi d’arte più rappresentativi della città, tra cui la Chiesa di San Francesco, Sant’Agostino e Santa Maria Nuova.

Martedì 26 agosto Piazza Bernini si trasformerà in laboratorio creativo con attività di pasticceria dedicate ai più piccoli, proposte dalla Bottega Azzurra. Due i turni previsti: dalle 15.30 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30, in un pomeriggio all’insegna della manualità e del gioco.

Il giorno seguente, mercoledì 27 agosto, il chiostro di San Pietro ospiterà dalle 17 alle 20 un incontro con Tiziana Crociani di Ti-Style, dedicato al riuso degli abiti: i partecipanti potranno rinnovare, scambiare o personalizzare i propri capi, grazie anche al supporto di artisti locali. Il tutto sarà accompagnato da musica e momenti conviviali.

Venerdì 29 agosto doppio focus sulla conoscenza scientifica con Marco Menichetti dell’Università di Urbino e Massimiliano R. Barchi dell’Università di Perugia, che approfondiranno geologia e sismicità della conca eugubina attraverso una passeggiata mattutina e un talk pomeridiano alla casa di Sant’Ubaldo.

Sul fronte musicale, Piazza Grande diventerà palcoscenico di tre grandi concerti. Giovedì 28 agosto arriverà Eugenio Finardi per celebrare i 50 anni di carriera. Il giorno successivo, venerdì 29 agosto, sarà la volta della giovane cantautrice romana Coca Puma, con ingresso libero. Sabato 30 agosto chiuderanno il trittico i Coma_Cose, duo ormai consolidato della scena nazionale, con uno spettacolo che si annuncia come incontro di generazioni e linguaggi diversi.

A completare il mese, una cena degustazione organizzata dallo chef Alessio Pierini del Borgo Santa Cecilia, in collaborazione con l’Università dei muratori e l’AIS.

Per partecipare agli eventi collaterali è richiesta la prenotazione scrivendo a gubbiodocfest.prenotazioni@gmail.com, mentre i biglietti per i concerti di Finardi e dei Coma_Cose sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ticket Italia e nei punti vendita autorizzati.

Con un programma che alterna grandi nomi della musica, esperienze culturali e iniziative di comunità, il DOC Fest conferma la sua vocazione a essere protagonista dell’estate eugubina, con un’offerta capace di unire divertimento, conoscenza e partecipazione collettiva.