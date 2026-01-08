Jr. NBA FIP U13 accende l’evento di Gubbio con il Draft

Sorteggi, ospiti e premi studio al centro del Draft di Gubbio

La Jr. NBA FIP torna al centro della scena con il Draft Event in programma domenica 11 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport di Gubbio, appuntamento che segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione dedicata alla categoria Under 13. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Federazione Italiana Pallacanestro e National Basketball Association, conferma anche quest’anno un format che coinvolge società di tutta Italia in una competizione strutturata come una vera Lega giovanile.

Fin dalle 10.00 il palazzetto eugubino accoglierà le 26 squadre maschili e femminili iscritte al progetto regionale, chiamate a vivere il momento più atteso: il sorteggio che assegnerà a ciascuna società una franchigia NBA. L’abbinamento, cuore simbolico dell’evento, sarà seguito dalla consegna delle jersey ufficiali, che i giovani atleti indosseranno per tutta la durata del campionato. Un passaggio che, pur nella sua ritualità, rappresenta per molti ragazzi il primo contatto con un immaginario sportivo che unisce entusiasmo, identità e senso di appartenenza.

Il Draft darà così il via alla Regular Season umbra, preludio ai Playoff e alla successiva partecipazione al Final Event nazionale, dove verrà proclamata la società vincitrice della Jr. NBA FIP. Un percorso che, oltre alla dimensione agonistica, punta a valorizzare la crescita personale e sportiva dei giovani coinvolti.

Durante la mattinata il Comitato Regionale FIP Umbria dedicherà inoltre uno spazio significativo alla consegna dei premi di studio riservati ai propri tesserati. Saranno tre gli atleti, appartenenti alle annate 2008/2009 e 2010, che riceveranno un riconoscimento per aver saputo coniugare impegno scolastico, comportamento esemplare e correttezza sportiva. Un gesto che ribadisce la volontà del Comitato di sostenere un modello educativo completo, capace di andare oltre il campo da gioco.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di figure di primo piano del basket italiano e internazionale. Tra queste Luca Banchi, commissario tecnico della Nazionale, che terrà un allenamento con il gruppo del College Umbria 2012 intorno alle 11.30. Accanto a lui, Stefano Lupattelli, International Scouting Consultant dei Golden State Warriors, offrirà un ulteriore contributo tecnico e di visione. A rappresentare la Federazione saranno presenti il Segretario Generale Maurizio Bertea, il Vicesegretario Graziano Martinelli e Roberto Brunamonti, Team Director del Settore Femminile Italia. Attesa anche la partecipazione dell’Amministrazione comunale di Gubbio, a testimonianza del valore territoriale dell’iniziativa.

Il Draft Event si prepara dunque a inaugurare una stagione che unisce competizione, formazione e spirito comunitario, confermando la Jr. NBA FIP come uno dei progetti più strutturati e coinvolgenti del panorama giovanile italiano. Un appuntamento che, ancora una volta, trasforma Gubbio in un punto di riferimento per il basket del futuro.