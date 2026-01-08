Incendio devasta più auto nella notte dentro Gualdo Tadino

Fiamme coinvolgono vari veicoli nel cuore di Gualdo Tadino

Un incendio autovetture divampato nel cuore della notte ha richiesto un rapido intervento dei Vigili del Fuoco nel centro abitato di Gualdo Tadino, dove le fiamme hanno coinvolto più veicoli parcheggiati lungo via Angelo Pennoni. L’allarme è scattato poco dopo le 2:10, quando una squadra del distaccamento di Gaifana è stata inviata sul posto per fronteggiare un rogo che, in pochi minuti, aveva già iniziato a estendersi oltre il primo mezzo interessato.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il fuoco ha preso origine da un’auto lasciata in sosta all’esterno, avvolgendola rapidamente e generando un calore intenso che ha favorito la propagazione delle fiamme verso due veicoli adiacenti. L’azione del rogo è stata così rapida da rendere necessario un intervento immediato per evitare ulteriori danni e impedire che l’incendio raggiungesse altre zone della strada.

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno constatato che un quarto veicolo, pur non essendo stato raggiunto direttamente dalle fiamme, aveva subito un significativo riscaldamento della carrozzeria, riportando danni superficiali ma comunque evidenti. L’intera area è stata delimitata e messa in sicurezza per consentire un controllo accurato e prevenire eventuali riaccensioni.

L’intervento, condotto con tecniche mirate per contenere il fronte del fuoco e proteggere le abitazioni vicine, si è concluso solo dopo un’attenta verifica delle condizioni dei mezzi coinvolti e della sede stradale. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione locale, impegnati nella raccolta degli elementi utili a chiarire l’origine dell’episodio e a documentare i danni subiti dai proprietari.

La dinamica dell’accaduto, pur non lasciando al momento indicazioni definitive, ha richiesto un sopralluogo approfondito per escludere eventuali criticità residue. La presenza congiunta delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha permesso di ristabilire la normalità in un tratto di strada che, per diversi minuti, è stato avvolto da un’intensa colonna di fumo e da un forte odore di bruciato.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal crepitio delle fiamme e dal rapido arrivo dei mezzi di soccorso. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto senza ulteriori conseguenze per persone o edifici, lasciando però una scia di veicoli danneggiati e una notte segnata dall’emergenza.

Durante il sopralluogo, i Vigili del Fuoco hanno individuato con maggiore precisione i mezzi coinvolti. L’auto da cui il rogo ha preso origine è risultata essere una Dacia Duster, completamente devastata nella parte anteriore. Il fuoco ha consumato il vano motore, deformato il cofano e distrutto il parabrezza, lasciando una scocca annerita e irriconoscibile. La violenza delle fiamme ha generato un calore tale da fondere pneumatici e plastiche, contribuendo alla rapida propagazione verso i veicoli vicini.

Accanto alla Duster, una Mercedes-Benz Classe A ha riportato danni significativi nella zona frontale: paraurti e gruppi ottici sono stati distrutti, mentre la vernice si è sciolta lasciando ampie aree metalliche esposte. Un terzo veicolo, parcheggiato poco più indietro, ha subito danni più contenuti ma comunque evidenti, con la fiancata annerita e alcune componenti esterne deformate dal calore.

La scena, avvolta da fumo denso e illuminata dai lampeggianti dei mezzi di soccorso, mostrava una lunga striscia di schiuma estinguente sull’asfalto e residui plastici fusi attorno ai veicoli. I Vigili del Fuoco hanno operato per diversi minuti per abbattere le fiamme, raffreddare le carrozzerie e mettere in sicurezza l’area, mentre i Carabinieri delimitavano la zona e raccoglievano gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.