L’Acea Rugby Perugia batte Firenze e consolida il quarto posto

Nella giornata sportiva dedicata al rugby, il Rugby Gubbio ha affrontato una dura sfida contro il CUS Siena , terminata con un punteggio finale di 29-22 a favore dei toscani. L'incontro, previsto come impegnativo dal coach McDonnell , si è rivelato particolarmente equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dimostrato forza e determinazione sul campo.

La partita ha avuto inizio con il CUS Siena che ha preso subito il comando, ma il Rugby Gubbio ha reagito prontamente. Una meta realizzata grazie all’efficacia del pacchetto di mischia, finalizzata da Filippo Ferranti e trasformata da Lorenzo Floridi , ha permesso ai gubblesi di pareggiare rapidamente. Nel corso del primo tempo, tuttavia, il CUS Siena ha segnato altre due mete, portando il punteggio a 19-7. Un calcio di punizione eseguito con precisione da Lorenzo Floridi ha ridotto la distanza prima dell’intervallo, chiudendo il primo tempo con un vantaggio parziale di 19-10 per i senesi.

Nel secondo tempo, dopo aver effettuato diverse sostituzioni, il coach McDonnell ha visto la sua squadra tornare in campo con maggiore aggressività. Due mete consecutive, opera di Giovanni Di Fiore e Riccardo Romagnoli Poloni , insieme a una trasformazione di Floridi, hanno consentito al Rugby Gubbio di ribaltare il punteggio, passando in vantaggio 19-22. Tuttavia, alcuni errori strategici nei momenti cruciali hanno offerto al CUS Siena l’opportunità di siglare altre due azioni decisive, chiudendo così la partita con un punteggio finale di 29-22.

Nonostante la sconfitta, il coach McDonnell ha espresso soddisfazione per l’impegno dimostrato dai suoi giocatori, in particolare per la capacità di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più difficili. Nell’ottica delle prossime settimane, l’attenzione sarà rivolta alla correzione degli errori commessi durante la partita. Tra i titolari figuravano nomi come Floridi , Fioriti , Giorgini , Crotti (capitano), Lorenzi , Smacchi , Urbanelli , Sonini , Broqua , Nucciarelli , Caroli , Prosperini , Pretotto , Ferranti , Giacomini , Casagrande , Cecchetti , Scarpa , Bellucci , Gioè , Di Fiore .

Il 9 marzo il Rugby Gubbio tornerà in campo per affrontare i Lions Amaranto Livorno , in casa a Gubbio , con l’inizio previsto alle ore 14:30.

Altrove, la squadra Cadetta del Rugby Gubbio, guidata da Mattia Scotti e allenata da Gianluca Gamboni , ha ripreso l’attività nel Campionato Regionale di Serie C (Coppa della Sibilla). Durante la partita contro il Perugia Junior disputata a Fabriano , i cadetti hanno mostrato progressi significativi nonostante il punteggio finale di 35-5. Il premio “Amaro Matto Man of the Match” è stato assegnato a Giuseppe Nigro , ringraziando il sponsor Michele Mosca per il contributo.

Tra le squadre giovanili, i Centauri U18 hanno ceduto in una partita difficile contro il Jesi , mentre i Centauri U16 hanno celebrato una vittoria importante battendo il Valdarno Rugby con un punteggio di 22-15.

Altri risultati della giornata di Serie B vedono il Lions Amaranto Livorno sconfiggere l’U.R. Capitolina 20-26, il Rugby Perugia prevalere su U.R. Firenze 29-8, i Cavalieri Union Rugby perdere contro i Rugby Lions Alto Lazio 19-26 e infine il Rugby Jesi uscire sconfitto dagli U.R. San Benedetto 20-34.

In classifica aggiornata, al primo posto si trova l’U.R. San Benedetto con 61 punti, seguito dai Rugby Lions Alto Lazio con 55 e dall’U.R. Capitolina con 49. Il Rugby Gubbio occupa attualmente la settima posizione con 27 punti.

Le prossime sfide vedranno la Cadetta impegnata contro gli Amatori Rugby Ascoli il giorno 9 marzo, mentre i Centauri U16 incontreranno il Vasari Arezzo a Foligno . Infine, l’U14 Foligno Gubbio giocherà contro lo Junior Perugia sabato 8 marzo.