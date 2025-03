Tentato furto su treno: denunciati due giovani a Nocera Umbra

Minorenne e ventenne fermati dai Carabinieri, tablet recuperato

Un tentativo di furto su un treno proveniente da Ancona e diretto a Roma è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. I responsabili, un sedicenne e un ventenne, erano saliti alla stazione di Fossato di Vico (PG) e avevano derubato una viaggiatrice cinquantottenne residente a Roma, approfittando di un momento di distrazione per sottrarle il tablet, lasciato sul sedile accanto a lei.

Dopo il furto, i due giovani sono scesi alla stazione di Nocera Umbra con l’intento di dileguarsi. La vittima, accortasi della scomparsa del dispositivo, ha segnalato immediatamente l’accaduto al Numero Unico di Emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata dei sospetti. La Centrale Operativa della Compagnia di Gubbio (PG) ha avviato le ricerche, concentrandosi nella zona della stazione di Nocera Umbra.

Due Carabinieri fuori servizio, intervenuti prontamente, hanno individuato e fermato i presunti autori nascosti nei pressi dei bagni pubblici della stazione, in attesa di un treno per far ritorno a Fossato di Vico. Durante il controllo, i militari hanno recuperato il tablet sottratto.

La viaggiatrice, arrivata alla stazione di Roma Termini, ha denunciato il furto, riconoscendo sia il dispositivo che i responsabili attraverso un fascicolo fotografico. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Spoleto (PG) e alla Procura per i Minorenni di Perugia.

Le indagini preliminari sono in corso, e i due giovani sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Il tablet sarà restituito alla legittima proprietaria.