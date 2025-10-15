Rugby Gubbio apre il Campionato Serie B contro Olbia﻿

Inizio stagione con entusiasmo e nuove energie

Il Rugby Gubbio si prepara con entusiasmo e determinazione a dare il via al Campionato Nazionale di Serie B 2025/26, accogliendo sabato 18 ottobre l’Olbia Rugby sul terreno di casa al Coppiolo. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 13:00, preceduto dall’appuntamento con il Rugby Gubbio Oktoberfest, a partire dalle 12:00, aperto a tifosi e curiosi in un’atmosfera di festa e condivisione.

Dopo mesi di allenamenti intensi, che hanno visto la squadra affinare la preparazione fisica e tecnica, e due amichevoli di successo contro Fano e Macerata, il gruppo guidato dal coach McDonnell è pronto a mostrare tutto il lavoro svolto. Nonostante una sconfitta combattuta contro la Serie A del Pesaro, la squadra si presenta unita e determinata al debutto.

La riconferma del capitano Alessandro Fioriti, insieme all’inserimento di nuovi giovani talenti, ha infuso nuova linfa e spirito di squadra, bilanciando esperienza e freschezza. In campo, Rugby Gubbio vuole esprimere un gioco fatto di concretezza, fantasia e voglia di avanzare, offrendo spettacolo e emozioni ai propri sostenitori.

Non solo Serie B: domenica 12 ottobre il Coppiolo ha ospitato il Raggruppamento Regionale Under 6-8-10-12, evento riuscitissimo con circa 200 giovani atleti in campo e una festa di sport, amicizia e rispetto per tutte le società coinvolte. Un segnale chiaro di come Rugby Gubbio investa con passione anche nella crescita delle nuove generazioni e nel valore sociale del rugby.

Le attività settimanali delle squadre di tutte le categorie sono già partite, e le porte restano aperte a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport di grande tradizione e cuore. Sul sito ufficiale sono disponibili giorni e orari degli allenamenti, per chi desidera entrare a far parte di questa grande famiglia.