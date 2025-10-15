Gubbio ospita il Premio Fortebraccio, riconoscimento del Csen

Venerdì 17 ottobre in Sala Trecentesca la 5ª edizione

Dopo le tappe di Perugia, Assisi, Deruta e Città di Castello, Gubbio ospiterà venerdì 17 ottobre 2025 la quinta edizione del Premio Fortebraccio del Csen Perugia, il Centro Sportivo Educativo Nazionale. L’appuntamento è fissato alle ore 18, presso la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, con l’esibizione finale del Gruppo Sbandieratori in piazza Grande e la conduzione della giornalista Paola Costantini.

Il premio, ispirato al condottiero Braccio Fortebraccio, celebra la determinazione e la volontà di emergere nei diversi ambiti professionali. Tra i presenti, i vertici del Csen con il presidente provinciale Giuliano Baiocchi, il vicepresidente Leonardo Belardi, il presidente nazionale Francesco Proietti, la vicepresidente Delia Piralli e il segretario nazionale Alessandro D’Aprile. Sono attesi anche esponenti istituzionali tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il consigliere regionale Andrea Romizi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e numerosi sindaci umbri.

I riconoscimenti principali andranno a personalità di spicco nei settori religione, sport, medicina, cultura e impresa. Tra i premiati figurano Padre Giustino Casciano, rettore della Basilica di Santa Rita a Cascia; Massimo Perla, addestratore cinofilo e conduttore televisivo; Valeria Caso, neurologa dell’Università e della Stroke Unit dell’Ospedale di Perugia; Stefano Eranio, ex calciatore di Milan e Genoa; Lamberto Boranga, ex portiere di Serie A; Aurelio Forcignanò, presidente Coni Umbria; Maria Marinangeli, dirigente scolastica; e l’Associazione Viva di Perugia, impegnata con giovani diversamente abili.

Il Premio giornalistico “Giuseppe Occhioni” sarà consegnato a Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria Tv, mentre il premio alla memoria di Luciano Gaucci sarà conferito ai figli Riccardo e Alessandro. Tra i riconoscimenti speciali per la città di Gubbio, saranno premiati il sindaco Vittorio Fiorucci, il presidente dell’Università dei Muratori Scalpellini e Arti Congeneri Giuseppe Allegrucci, il presidente della Società Balestrieri Marcello Cerbella e il presidente del Gruppo Sbandieratori Matteo Menichetti. Il premio “A tavola con Braccio” sarà assegnato a Rodolfo Mencarelli, attivo da oltre cinquant’anni nel settore della ristorazione con il Mencarelli Group.

L’evento rappresenta un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno professionale in diversi ambiti, con un’attenzione particolare ai valori di dedizione, passione e contributo alla comunità. Il Premio Fortebraccio conferma così la sua capacità di unire sport, cultura, istituzioni e realtà locali, rendendo omaggio a personalità che hanno saputo distinguersi e contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio umbro.