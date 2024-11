I 6 punti a pari merito nella classifica del Girone 4 del Campionato Nazionale di Serie B facevano presagire che sarebbe stata una partita combattuta pallone su pallone, fase su fase.

E così è stato!

Sul campo dei Lions Amaranto Livorno è andata in scena una battaglia epocale. Nel primo tempo il Rugby Gubbio costruisce la partita andando in meta 3 volte, prima con Giovanni Piobbichi, trasformata da Floridi, poi con Riccardo Romagnoli Poloni, di nuovo trasformata da Floridi e infine doppietta di Piobbichi. I Lions Amaranto Livorno si tengono vicini nel risultato grazie a 3 calci di punizione e una meta, sempre nel primo tempo. Nel secondo tempo la battaglia in campo continua con mischie, placcaggi, cambi continui di fronte.

Il Rugby Gubbio sfiora l’impresa nell’ultima azione grazie a un brillante Giorgini che per poco non riesce a schiacciare in meta l’ultimo pallone della partita.

Solo un calcio di punizione in favore dei livornesi permette loro di pareggiare fissando il risultato finale sul 19-19.

Onore ad entrambe le squadre che hanno lottato con i denti per tutti gli 80 minuti.

“Good game!” il commento di coach McDonnell, soddisfatto per la prestazione dei suoi giocatori, soprattutto nel primo tempo, e per la tenuta mentale e fisica nel secondo, quando la partita si è fatta più difficile per i lupi.

“Sono molto contento per le prestazioni di Giovanni Piobbichi, autore di due mete, Leonardo Smacchi e Nicola Bellucci, per il loro impegno e la crescita costante, e anche Riccardo Fioriti che sta facendo minuti importanti in un Campionato così difficile”.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Floridi, Gioè, Giorgini, Tomassoli, Piobbichi, Romagnoli Poloni, Smacchi, Urbanelli, Bellucci, Broqua, Caroli, Capannelli, Giacomini, Prosperini, Casagrande, Ferranti, Cecchetti, Nucciarelli, Sonini, Rondino (al suo debutto!), Fioriti e Ghirelli.

La Serie B del Rugby Gubbio tornerà ora in campo l’1 Dicembre, in casa, per il derby umbro contro il Perugia. Una partita da non perdere assolutamente!!!

Buona prestazione anche della Cadetta FGXV, che nella quarta partita del Campionato Regionale di Serie C, giocata a Fabriano contro il Foligno Rugby, ha perso 3-34, dimostrando però una notevole crescita del gruppo. Cede nel secondo tempo ma conclude la partita imo attacco mettendo a tabelline i primi punti del Campionato. Continuano gli esordi (Migliorati e Borrelli) e i rientri in una squadra che si sta costruendo nel corso del Campionato.

Per la Cadetta FGXV eletto Salumi Pretone Man of the Match il giocatore Massimiliano Capalti.

Anche la squadra Cadetta sarà di nuovo in campo l’1 Dicembre, al Coppiolo di Gubbio, contro il Città di Castello.

Bellissima vittoria per i Centauri U16, che a Foligno battono il Valdarno Rugby 62-12. Bravi!