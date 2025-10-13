Vittoria per EMI Basket Gubbio nella Serie C

Primo successo stagionale per i biancoblu tra lotta e determinazione

Gubbio, 13 ottobre 2025 – La Polivalente di Gubbio è stata teatro di una battaglia sportiva che ha visto protagonista la squadra locale di EMI Basket, capace di rispondere con forza e carattere dopo la sconfitta all’esordio stagionale. Sabato pomeriggio, in un confronto teso e intensamente combattuto, i biancoblu hanno chiuso la sfida con Alba Basket sul punteggio di 62-52, aggiudicandosi quella vittoria che più di ogni altra parola racconta la voglia di riscatto e la tenacia di un gruppo in crescita.

La partita si è aperta con un ritmo contenuto, in cui i primi dieci minuti hanno parlato di equilibrio e di piccoli lampi di talento, come la tripla di Flamini allo scadere del quarto, decisiva per un vantaggio minimo di 14-10. Tuttavia, nel secondo quarto, le difficoltà offensive di Gubbio si sono palesate chiaramente: un attacco incerto e una difesa meno efficace hanno permesso agli avversari di prendere le redini, portandosi sul vantaggio di 24-34 all’intervallo.

Ma è nella pausa che è avvenuto il cambio decisivo. I biancoblu, rigenerati e più determinati, sono tornati in campo con uno spirito rinnovato e una difesa a zona che ha messo in difficoltà Alba. A guidare la rimonta è stato un protagonista inaspettato, il giovane Pietro Palazzari, classe 2008, al suo debutto in quintetto titolare, che con la sua energia e capacità ha contribuito non solo con 7 punti, ma soprattutto con 10 rimbalzi preziosi. Mulazzani ha poi dominato il terzo quarto con 12 dei suoi 14 punti complessivi, riscrivendo il corso della gara e ridando fiducia ai compagni.

L’ultimo quarto ha visto EMI Basket amministrare con mestiere, controllando l’inerzia e capitalizzando ogni occasione fino alla sirena finale che ha sancito il +10. Una vittoria costruita con cuore e intelligenza, un segnale forte di crescita per la formazione di coach Cecchini che guarda con fiducia alla prossima trasferta, in programma sabato 18 ottobre contro Virtus Bastia a Ponte San Giovanni, come riporta il comunicato di Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio.

BASKET GUBBIO – ALBA BASKET 62-52

BASKET GUBBIO: Di Simone 8, Beccafichi 3, Cecchini R., Marcone 12, Bianchi

ne, Mulazzani 14, Carter Yelamos 9, Berti 6, Vispi ne, Flamini 3, Palazzari 7,

Pascolini.

ALBA BASKET: Seye 10, Valentini 9, Remigio, Villani 13, Schiavoni 14, Del

Prete ne, D'Ambrosio ne, Fasciocco 3, Marino.

PARZIALI: 14-10, 10-24, 23-9, 15-9.

PROGRESSIVI: 14-10, 24-34, 47-43, 62-52.

5 FALLI: Carter Yelamos (Basket Gubbio)

Il cammino è appena iniziato, ma la sensazione è che questa squadra abbia ritrovato la strada giusta, fatta di coraggio e voglia di dimostrare il proprio valore sul parquet.