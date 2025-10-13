A Gubbio un giocatore vince oltre 23mila al SuperEnalotto

Oltre 23mila euro al Tabacchi di viale Colombo in Umbria
L’Umbria torna protagonista della fortuna. A Gubbio (Perugia), nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 ottobre, un giocatore ha centrato un “5” che vale 23.713,82 euro, come comunicato da Agipronews. La vincita è stata realizzata nel punto vendita Tabacchi di viale Colombo, confermando la cittadina umbra come una delle più attive nella partecipazione al concorso nazionale.
Il SuperEnalotto, che continua a distribuire premi in tutta Italia, non registra ancora il tanto atteso “6”. L’ultima combinazione vincente, del valore di 35,4 milioni di euro, è stata realizzata lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Il montepremi cresce ulteriormente: per la prossima estrazione di martedì 14 ottobre, il jackpot sale a 64,1 milioni di euro, cifra che accende l’interesse e la speranza dei giocatori.
In un periodo di incertezza economica, il fascino del gioco rimane intatto, attirando ogni settimana milioni di scommettitori. Il caso di Gubbio rappresenta una delle tante vittorie minori, ma per chi ha indovinato i numeri giusti, si traduce in un momento di festa e di sollievo.
Il SuperEnalotto, gestito da Sisal, resta uno dei giochi più amati del Paese, capace di unire casualità e sogno, tra statistiche, numeri e superstizione.
