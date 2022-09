Search for: Search Button

Nuovo servizio di Busitalia per centro storico di Gubbio

Nuovo servizio – Parte oggi il nuovo servizio di Busitalia (Gruppo FS Italiane) per collegare i punti strategici del centro storico della città di Gubbio con fermate, tra le altre, a Piazza 40 Martiri, Teatro Romano, Borgo Santa Lucia, Piazza Grande, via Dante, via Cairoli.

Il nuovo servizio – operativo in via sperimentale fino al 31 ottobre – è reso possibile dalla collaborazione del Comune di Gubbio e consiste in un bus navetta gratuito pensato per ridurre l’utilizzo del mezzo privato nel centro storico e salvaguardare il patrimonio storico-architettonico della Città. Sarà effettuato da un autobus con una capienza di 22 posti, compreso un posto per i diversamente abili.

GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO – Il nuovo servizio, con frequenza ogni 15 minuti, è attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6,30 alle 19,30 con capolinea in Piazza 40 Martiri e percorso su Viale del Teatro Romano, Borgo Santa Lucia, Teatro Comunale, San Martino, Largo Bargello, Piazza Grande, via XX Settembre, via Dante (con accesso alla Funivia), Corso Garibaldi, via Cairoli, via Mazzatinti, per poi tornare al capolinea.