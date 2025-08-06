Assisi e Gubbio, due tappe umbre per la Marcia dell’ascolto

Usl Umbria 1 promuove eventi con giovani e associazioni locali

Le città di Assisi e Gubbio ospiteranno due importanti momenti della Marcia dell’ascolto 2025, iniziativa ideata all’interno del progetto nazionale “Scienza Servizievole in Cammino”, promosso dalla psicologa dello sviluppo Daniela Lucangeli. L’iniziativa, avviata da Santa Maria di Leuca e diretta a Trieste, si articola in circa 90 tappe e mira a valorizzare l’ascolto attivo, la partecipazione collettiva e il coinvolgimento delle comunità locali.

In Umbria, l’organizzazione è curata dalla Usl Umbria 1, tramite il nuovo Servizio di Psicologia Aziendale, con il contributo della Rete aziendale di Promozione della Salute e dei Distretti dell’Alto Chiascio e dell’Assisano. Gli eventi sono realizzati con il sostegno dei Comuni di Gubbio (zona sociale 7) e di Assisi (zona sociale 3), oltre che di gruppi giovanili, Peer Educator e associazioni del territorio.

Il primo appuntamento è in programma ad Assisi, sabato 9 agosto alle 17:30, presso l’associazione ViVa in piazza Dante Alighieri, presso la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Il secondo evento si terrà a Gubbio martedì 12 agosto alle 18:00, nel Parco del Teatro Romano in via Parruccini, zona fitness. Per partecipare a quest’ultimo incontro è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero indicato dagli organizzatori.

La Marcia dell’ascolto è pensata per chi crede in una scienza trasformativa, capace di generare relazioni autentiche e risposte ai bisogni reali. Le strutture socio-sanitarie territoriali hanno aderito convintamente al progetto, riconoscendone la forte rilevanza scientifica, sociale ed educativa. L’iniziativa si configura non solo come un evento simbolico, ma come un processo di co-costruzione comunitaria, in cui l’ascolto reciproco diventa strumento per il cambiamento collettivo.