Gualdo Tadino, si apre la mostra “Giganti” con opere uniche

Inaugurazione il 9 agosto alla Chiesa di San Francesco

Sarà inaugurata sabato 9 agosto 2025 alle ore 11.00 a Gualdo Tadino la mostra “GIGANTI – Dipinti e disegni di grande formato dalla Collezione Fondazione THE BANK ETS”, un evento espositivo di rilievo nazionale, promosso dal Polo Museale di Gualdo Tadino con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. La cerimonia di apertura si terrà presso la Sala Consiliare del Comune (Piazza Martiri della Libertà, 4), alla presenza di istituzioni, curatori e rappresentanti del mondo dell’arte, saluti istituzionali di Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, e Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura.

L’incontro sarà coordinato da Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, mentre la presentazione critica della mostra sarà affidata al curatore Cesare Biasini Selvaggi, figura di riferimento nel panorama artistico italiano con intervento di Antonio Menon, collezionista e presidente della Fondazione THE BANK ETS, proprietaria delle opere in esposizione, in seguito si proseguirà nella suggestiva Chiesa monumentale di San Francesco in Corso Italia, sede espositiva ufficiale, dove sarà possibile visitare l’allestimento.

“Giganti” propone una selezione di opere di grande formato, tra pittura e disegno, firmate da importanti artisti contemporanei italiani ed internazionali, tutti presenti nella collezione della Fondazione THE BANK ETS. Un’occasione per ammirare lavori spesso inaccessibili al grande pubblico per via della loro imponente dimensione e del contesto museale privato in cui sono custoditi.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 9 agosto al 16 novembre 2025, con ingresso libero.

Per maggiori informazioni e dettagli: tel. 347 7541791 | www.polomusealegualdotadino.it