Assisi, Spello e Nocera aprono i musei con visite gratuite

Percorsi culturali e accessibili illuminano il Natale umbro

Il progetto “Musei per tutti nel Parco del Subasio” prosegue con nuove iniziative che mettono al centro l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale. Domenica 14 e domenica 21 dicembre 2025 sono in programma due giornate di visite gratuite che coinvolgeranno Assisi, Spello e Nocera Umbra, con un itinerario pensato per rendere la cultura un bene condiviso e inclusivo.

Assisi, capofila del progetto, sarà il punto di partenza per i tour, con navetta dedicata e guida. I posti disponibili sono 28 e la prenotazione è obbligatoria. L’obiettivo è chiaro: aprire i musei civici e i luoghi simbolo del territorio a un pubblico più ampio, compresi coloro che vivono situazioni di disabilità, grazie a strumenti digitali e percorsi accessibili.

Il 14 dicembre il viaggio inizierà alle 10.15 con due punti di raccolta: il parcheggio Giovanni Paolo II e il piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima tappa Spello, con visita alla Pinacoteca comunale e al centro storico. Nel pomeriggio ritorno ad Assisi per scoprire il Foro Romano, la collezione archeologica e le suggestive illuminazioni natalizie.

Il 21 dicembre lo schema si ripeterà, ma con varianti significative. La mattina sarà dedicata ad Assisi, con visita alla Rocca Maggiore e alla mostra di Banksy, mentre nel pomeriggio il gruppo si sposterà a Nocera Umbra per la Pinacoteca Civica e il Museo archeologico.

Il progetto ha già toccato Valtopina con il Museo del Ricamo, dimostrando la volontà di creare una rete culturale che unisca i comuni del Parco del Monte Subasio. Otto musei civici sono coinvolti: ad Assisi la Pinacoteca Comunale, il Foro Romano con le Domus del Lararium e di Properzio, e la Rocca Maggiore; a Spello la Pinacoteca Civica e Diocesana e la Villa dei Mosaici; a Nocera Umbra la Pinacoteca Comunale e il Museo Archeologico; a Valtopina il Museo del Ricamo e del Tessile.

La Regione Umbria ha sostenuto l’iniziativa attraverso un bando legato alla legge regionale 24/2003, confermando l’impegno a rendere la cultura accessibile. Sono stati realizzati virtual tour, contenuti multimediali e digitali che migliorano l’esperienza di visita, rendendo i musei fruibili anche da persone con disabilità motorie, visive, uditive e intellettive.

Al progetto è collegato un sito dedicato (www.museiparcosubasio.it), una app, canali social e materiale informativo in italiano e inglese, con la finalità di costruire un ecosistema culturale interconnesso, capace di dialogare con il pubblico e di offrire strumenti innovativi per vivere i musei.

“Musei per tutti” rappresenta un passo avanti nella costruzione di un modello culturale inclusivo. Aprire i musei e abbattere barriere fisiche e sociali, di creare occasioni di incontro e di rendere la cultura un bene comune. Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina diventano protagoniste di un progetto che guarda al futuro, ma che affonda le radici nella storia e nell’identità del territorio. I musei non sono più luoghi chiusi e silenziosi, ma spazi vivi, capaci di accogliere e di raccontare storie a tutti.