Presepe vivente illumina la scuola Aldo Moro a Gubbio

Alunni e coro protagonisti di un evento natalizio comunitario

La Scuola Primaria Aldo Moro del Secondo Circolo Didattico di Gubbio si prepara a trasformare il proprio parco in un palcoscenico di emozioni e tradizione. Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 16:30, l’istituto aprirà le porte a famiglie, cittadini e istituzioni per un Presepe vivente che vedrà protagonisti gli alunni, capaci di restituire con spontaneità e creatività la magia del Natale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Gioia Pierotti e dalle insegnanti, nasce dal desiderio di unire la comunità in un momento di festa condivisa. Le scene saranno ambientate non solo nel parco della scuola, ma anche nell’area adiacente alla serra acquaponica, simbolo del percorso educativo orientato alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Un dettaglio che rende l’evento unico, legando la tradizione del presepe alla modernità di un progetto “green”.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà il coro della scuola, che accompagnerà il pubblico con canti natalizi scelti per esaltare i valori di pace, solidarietà e inclusione. La musica, intrecciata alle rappresentazioni, diventerà filo conduttore di un pomeriggio pensato per coinvolgere grandi e piccoli, in un quartiere che si riconosce nella vitalità dei suoi bambini.

Il presepe vivente della Aldo Moro non è solo spettacolo, ma anche testimonianza di un percorso educativo che mette al centro la creatività e la partecipazione. Ogni bambino, con il proprio ruolo, contribuirà a costruire un mosaico di emozioni che illuminerà il cuore della città. La comunità scolastica invita tutti a partecipare, sottolineando come la collaborazione tra scuola e territorio sia la chiave per rendere il Natale un’occasione di incontro e crescita collettiva.