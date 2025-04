Intervento alla scuola primaria di San Pellegrino

Una nuova importante risorsa in arrivo per l’edilizia scolastica di Gualdo Tadino. Il Comune ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Umbria pari a 80.000 euro nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), finalizzato alla realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento riguarderà la scuola primaria di San Pellegrino, che sarà oggetto di lavori mirati a garantire piena accessibilità agli spazi scolastici da parte di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli studenti con disabilità o ridotta mobilità, docenti e personale scolastico.

Il progetto del Comune di Gualdo Tadino è risultato tra i primi in graduatoria (3° posto complessivo), con un punteggio di 80,44, a testimonianza dell’elevata qualità dell’intervento e della sua coerenza con gli obiettivi di inclusione e accessibilità sostenuti dalla Regione Umbria.

“Si tratta di un’ottima notizia – ha dichiarato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – per la nostra comunità e per il futuro della scuola di San Pellegrino. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso che da anni stiamo portando avanti come Amministrazione, volto a rendere Gualdo Tadino una città sempre più inclusiva, accessibile e rispettosa dei diritti di tutti. L’abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto negli edifici scolastici e nelle strutture pubbliche, è una priorità assoluta. Grazie all’impegno nella programmazione e nella capacità di intercettare risorse regionali e statali, continuiamo a migliorare concretamente la qualità della vita dei nostri cittadini, a partire dai più giovani”.

Il finanziamento rientra tra quelli previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 3369 del 2 aprile 2025 della Regione Umbria, che ha approvato le graduatorie relative agli interventi di edilizia scolastica straordinaria finanziati attraverso il FOSMIT e la Legge Regionale 12/2024.

L’intervento dovrà essere completato entro il 31 agosto 2026, come da indicazioni regionali, e rappresenta un esempio concreto di progettualità territoriale capace di coniugare sostenibilità, inclusione e attenzione alle esigenze educative.