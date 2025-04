Convegno a Gualdo Tadino il 19 aprile alle 17:00

Il prossimo sabato, 19 aprile 2025, alle ore 17:00, si terrà un incontro presso il locale “El Grottino” in via Ruggero Guerrieri, nel centro storico di Gualdo Tadino, organizzato dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano (G.A.A.U.M.) della sede di Gualdo Tadino, in collaborazione con lo stesso locale. Il convegno, intitolato “San Michele, Fondamenti e Diffusione del Culto”, vedrà come relatrice la professoressa Maria Angela Testa, archeologa di rilievo, che approfondirà la figura di San Michele Arcangelo.

Il culto di San Michele affonda le radici in Oriente e si è diffuso in Occidente, caratterizzando da sempre il suo santuario con una grotta, elemento simbolico e centrale della tradizione legata al santo. La figura di San Michele è strettamente connessa con le prime testimonianze bibliche, dove viene descritto come capo delle milizie celesti, un modello di riferimento per i culti popolari cristiani successivi alla caduta del paganesimo.

A Gualdo Tadino, il nome di San Michele è legato a numerosi luoghi e edifici storici. Tra i più significativi, la cappellina della Rocca Flea e la chiesa del Santuario della Madonna del Divino Amore, che è dedicata a San Michele. Al suo interno si trova una copia di un dipinto di Guido Reni, raffigurante il santo con la spada e la bilancia, simboli tradizionali di San Michele, mentre trionfa sul Diavolo, rappresentato ai suoi piedi. La devozione a San Michele è ben radicata nel territorio di Gualdo Tadino e si è manifestata attraverso eventi civici, religiosi e ludici fin dai tempi antichi.

La figura di San Michele ha così acquisito un ruolo centrale nella storia e nelle tradizioni della città, tanto da essere proclamato patrono di Gualdo Tadino. La sua presenza nella comunità è testimoniata anche dal Palio di San Michele Arcangelo, evento ludico che celebra la figura del santo, e dalla tradizione religiosa che caratterizza la fiera annuale dedicata a San Michele.

Durante il convegno, la professoressa Maria Angela Testa offrirà una panoramica approfondita sul culto di San Michele e sul suo impatto culturale e religioso, trattando anche le connessioni storiche e archeologiche legate alla diffusione di questo culto. La relatrice, esperta del settore, guiderà i partecipanti alla scoperta di aspetti meno conosciuti della figura di San Michele.

All’incontro interverranno anche Mario Fioriti, che introdurrà il convegno, Sebastien Mattioli, coordinatore del G.A.A.U.M. per Gualdo Tadino e ideatore dell’iniziativa, e Vincenzo Moroni, vice presidente dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’evento è patrocinato dai Gruppi Archeologici d’Italia e dal Comitato Regionale Marche-Umbria dei Gruppi Archeologici d’Italia.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di San Michele e delle tradizioni che lo legano alla città di Gualdo Tadino.