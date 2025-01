Corso Gratuito sulla Voce per Docenti: Nuove Tecnologie e IA al Servizio dell’Insegnamento

Corso Gratuito – A partire dal 30 gennaio 2025, l’Istituto di Istruzione Superiore Cassata Gattapone di Gubbio avvierà un corso gratuito dedicato all’educazione vocale e al suo utilizzo funzionale in ambito didattico. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’istruzione, si svolgerà in due moduli: un corso di 10 ore e un laboratorio di 20 ore.

Rivolto a insegnanti di ogni grado scolastico della zona Umbria 1, il progetto è gestito dalla piattaforma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”. Le attività sono completamente gratuite e intendono offrire un supporto concreto ai docenti, migliorando le loro competenze comunicative e prevenendo disfunzioni fonatorie legate a un uso scorretto della voce.

Il dottor Manolo Rivaroli, esperto in vocalità e docente con oltre 15 anni di esperienza, guiderà i partecipanti. Rivaroli, specializzato in foniatria e canto, ha già collaborato con l’IIS Cassata Gattapone in passato, contribuendo a corsi analoghi. Le sessioni si concentreranno su aspetti fondamentali come l’igiene vocale, la coordinazione pneumo-fono-articolatoria e l’ottimizzazione delle capacità comunicative, sia in aula che durante le lezioni a distanza.

Questo corso rappresenta un’opportunità preziosa per i docenti, poiché le competenze vocali sono essenziali in un contesto educativo che si evolve rapidamente, specialmente in un’epoca in cui le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno trasformando il modo di insegnare e apprendere. Attraverso la formazione proposta, gli insegnanti potranno affrontare con maggiore sicurezza le sfide legate alla comunicazione e all’insegnamento, garantendo un ambiente di apprendimento più efficace e interattivo.

I posti disponibili per il corso sono limitati. Gli interessati sono invitati a iscriversi attraverso la piattaforma Futura o a contattare la scuola via email all’indirizzo pgis034006@istruzione.it. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle competenze didattiche nel contesto scolastico, abbracciando le sfide del futuro educativo.