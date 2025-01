Opportunità di Servizio Civile a Gualdo Tadino: Aperte le Iscrizioni

Opportunità di Servizio Civile – Il Comune di Gualdo Tadino ha aperto le iscrizioni per quattro posti nel programma di Servizio Civile Universale per il 2025, offrendo un’importante opportunità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I partecipanti selezionati saranno coinvolti in progetti significativi, dedicando 25 ore alla settimana per un anno, e riceveranno un compenso mensile di 507,30 euro, oltre a un attestato al termine del servizio.

Due dei volontari saranno assegnati ai servizi educativi e di orientamento del Comune. Questi giovani contribuiranno alle attività dell’asilo nido, affiancando l’insegnante durante i momenti di gioco e apprendimento, nonché partecipando a iniziative di monitoraggio. Presso l’Ufficio Politiche Sociali e Culturali, forniranno supporto informativo, aiuteranno nella compilazione di moduli, gestiranno comunicazioni e assisteranno nel trasporto scolastico. Inoltre, all’Infopoint, i volontari offriranno informazioni a turisti e residenti, distribuiranno materiale promozionale e parteciperanno all’organizzazione di eventi e redazione di curriculum vitae.

Gli altri due volontari saranno incaricati di preservare la memoria culturale attraverso il supporto alle attività quotidiane dei musei e delle biblioteche gualdesi. Questi partecipanti assisteranno nella gestione e accoglienza dei visitatori, collaborando all’organizzazione di laboratori didattici e visite guidate. In biblioteca, si occuperanno di aiutare gli utenti nelle ricerche, cureranno le iscrizioni e gestiranno comunicazioni e prenotazioni. Saranno attivamente coinvolti nella realizzazione di eventi in sinergia con gli operatori museali e dell’Ufficio Cultura, promuovendo le attività mediante la distribuzione di materiale informativo e l’utilizzo dei social media.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo specificato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Le domande pervenute in modalità diversa non saranno accettate, e ogni candidato può presentare una sola richiesta per un unico progetto e sede.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino, al numero 075-9150259/265 o via email all’indirizzo cultura@tadino.it.