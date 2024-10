Daspo Willy a Nocera Umbra: divieto di accesso per un 54enne

Daspo Willy – Recentemente, i Carabinieri di Nocera Umbra hanno notificato a un uomo di 54 anni, con un passato di precedenti penali, l’applicazione del “Daspo Willy”, un provvedimento che gli vieta di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento per un periodo di 18 mesi. Questa misura è stata adottata dopo un’analisi approfondita delle segnalazioni ricevute dai cittadini riguardanti episodi di violenza.

Il provvedimento è stato motivato da un’aggressione avvenuta all’interno di un bar locale, dove il 54enne ha colpito un altro cittadino con una testata, costringendolo a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, spingendo le forze dell’ordine ad intervenire per garantire la sicurezza pubblica.

Il Questore della Provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, ha esaminato attentamente i documenti e la proposta del Comando Compagnia di Nocera Umbra, che ha effettuato le indagini sul caso. Considerando la modalità violenta dell’aggressione e il senso di insicurezza generato tra i cittadini, il Questore ha deciso di adottare questa misura di prevenzione. L’obiettivo è quello di proteggere i frequentatori dei locali e prevenire la ripetizione di atti simili.

Il “Daspo Willy” rappresenta una forma di prevenzione personale, introdotta per affrontare situazioni di degrado e violenza nei luoghi di socialità, in seguito all’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, avvenuto nel dicembre 2020. Questo provvedimento si inquadra all’interno di una più ampia strategia per migliorare la sicurezza nelle aree urbane e ripristinare l’ordine pubblico.

In base alle disposizioni del Daspo Willy, il 54enne non solo ha l’obbligo di non entrare nell’esercizio pubblico in questione, ma non può nemmeno sostare nelle immediate vicinanze. La violazione di questo divieto costituisce un reato autonomo, che può portare a pene detentive comprese tra i 6 mesi e i 2 anni, oltre a sanzioni pecuniarie variabili da 10.000 a 24.000 euro.

Questo intervento da parte delle autorità dimostra un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere un ambiente di socializzazione sereno. I Carabinieri hanno intensificato le attività di monitoraggio nei luoghi di maggiore aggregazione, al fine di dissuadere comportamenti violenti e prevenire conflitti.

Il caso del 54enne di Nocera Umbra serve da monito per chi pensa di poter agire impunemente in contesti pubblici. La comunità ha accolto con favore questa decisione, ritenuta necessaria per tutelare l’incolumità dei residenti e garantire la vivibilità della zona. La speranza è che misure simili possano contribuire a ridurre il numero di episodi violenti, creando un clima di maggiore sicurezza e rispetto nelle interazioni sociali.

Il “Daspo Willy” si conferma così uno strumento efficace nella lotta contro la violenza e il degrado, dimostrando che le forze dell’ordine sono pronte a intervenire tempestivamente in caso di comportamenti pericolosi e minacciosi nei luoghi pubblici.