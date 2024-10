Cacciatori di Sapori: Cena a 4 Mani Acciuga e Borgo Santa Cecilia

Cacciatori di Sapori – Domenica 27 ottobre 2024, il Borgo Santa Cecilia accoglierà una cena esclusiva intitolata “Caccia e Bosco”, che vede la partecipazione del rinomato ristorante stellato L’Acciuga di Perugia. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare un menù che unisce i sapori della caccia e della natura, reinterpretati in chiave contemporanea da chef di fama.

L’Acciuga, famoso per la sua cucina innovativa e di alta qualità, si trasferisce per una sera in montagna, creando un’atmosfera suggestiva dove gli ospiti potranno vivere un’esperienza culinaria memorabile. Gli chef, esperti nell’arte della cucina stellata, si impegneranno a combinare ingredienti freschi e locali con tecniche moderne, dando vita a piatti che esaltano la stagionalità e la biodiversità del territorio umbro.

Questa serata è il secondo capitolo di un progetto gastronomico che ha già portato la natura in città, proponendo ora un’inversione di rotta con la città che si sposta in montagna. Il menù della cena sarà caratterizzato da ingredienti selvatici e da ricette tradizionali, rivisitate per offrire un’interpretazione innovativa dei sapori locali. Ogni piatto sarà una celebrazione della cucina umbra, pensato per stupire e deliziare i palati degli ospiti.

Il costo della cena è fissato a 100 euro a persona, esclusi i drink, e per garantire un’esperienza completa e personalizzata, è possibile prenotare telefonicamente, via WhatsApp o attraverso la piattaforma Superb. Questa opportunità rappresenta un’occasione da non perdere per gli appassionati di gastronomia e per chi desidera scoprire i sapori autentici del nostro territorio.

Dettagli dell’evento:

Data : Domenica 27 ottobre 2024

: Domenica Luogo : Borgo Santa Cecilia

: Prenotazioni: Telefonicamente, via WhatsApp o tramite la piattaforma Superb

L’incontro tra L’Acciuga e Borgo Santa Cecilia promette di essere un momento di grande interesse, non solo per i buongustai, ma anche per chi è curioso di scoprire come la tradizione possa fondersi con l’innovazione in un contesto montano. La fusione di creatività e autenticità sarà al centro di questa esperienza gastronomica, che farà da ponte tra la cucina urbana e quella tradizionale, valorizzando i prodotti locali e l’arte culinaria.

Questa cena non è solo un’opportunità per gustare piatti prelibati, ma anche per immergersi in un ambiente incantevole e ricco di storia. Borgo Santa Cecilia, con il suo fascino rustico, farà da cornice a questa serata, rendendola ancora più speciale. Gli ospiti potranno godere di un’esperienza che non solo delizierà il palato, ma arricchirà anche la mente, grazie alla combinazione di sapori, tradizione e modernità.

In conclusione, “Caccia e Bosco” rappresenta una serata da segnare in agenda per chi ama la cucina e desidera scoprire come le tradizioni gastronomiche possano essere reinterpretate con originalità. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento esclusivo, dove il meglio della cucina umbra sarà protagonista.