Il Rugby Gubbio vince anche a Pistoia, 26-5 con 4 mete dei lupi

In una domenica fredda e piovosa in quel di Pistoia, tanto che l’arbitro ha posto fine alle ostilità in anticipo rispetto alla fine del tempo regolamentare per un principio di ipotermia, il Rugby Gubbio conquista un’altra importante vittoria con punto di bonus.

26-5 il punteggio con 4 mete dei lupi: l’indomabile Francesco Rossi al 7.mo minuto del primo tempo, trasformata da Riccardo Tomassoli al piede, Lorenzo Crotti al 21.mo, Gabriele Micale al 25.mo, trasformata da Riccardo Tomassoli e infine il giovane Samuel “Red” Giacomini al 30.mo con la trasformazione di Riccardo Tomassoli.

Nella ripresa una sola meta, non trasformata, degli Orsi del Rugby Pistoia.

L’analisi di coach Gianluca Gamboni: “Permettetemi di fare una battuta a commento della partita, dicendo che tra Orsi e Lupi hanno vinto i secondi…

Battute a parte, nonostante un clima veramente difficile siamo riusciti a portare a casa una partita complicata, fortemente condizionata dal meteo per entrambe le squadre. La scelta iniziale di aver preso il campo con il vento a favore ci ha premiati, infatti la maggior parte dei punti si sono concretizzati nel primo tempo dove vuoi perché il campo era ancora in condizioni praticabili, vuoi perché i ragazzi erano un po’ più freschi, è stato più facile giocare, nonostante l’organizzazione difensiva e la fisicità del Pistoia. Nel secondo tempo la situazione è peggiorata, le condizioni meteo sono diventate più rigide, la pioggia si è fatta sentire, la partita è diventata molto frammentata e siamo stati bravi a tenere la palla concedendo soltanto una meta agli avversari che comunque hanno provato, sia in mischia che in touche, a fare la loro parte. Portiamo a casa questi 5 punti, utili sia per la classifica che per il morale perché queste giornate rimangono nella storia del Club in quanto il risultato è collegato a condizioni meteo particolarissime e difficili”.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in battaglia: Riccardo Tomassoli, Simone Ceccarelli, Robert Flinn, Lorenzo Crotti, Alessio Ghirelli, Marco Pascolini, Alessio Bellezza, Francesco Rossi, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Andrea Maria Piermatti, Gabriele Micale, Giuseppe Casagrande, Luigi Pretotto, Samuel Giacomini, Riccardo Tosti, Mattia Scotti, Michele Rossi, Emanuele Rossi, Tommaso Micale, Giovanni di Fiore, Francesco Lorenzi.

Head Coach Gianluca Gamboni insieme agli assistenti Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti e Daniele Fiorucci.

Il 5 Marzo trasferta a Firenze per la terza di 4 partite consecutive fuori casa.

Nella foto: a sinistra Giovanni Di Fiore, a destra Samuel Giacomini

I risultati delle altre partite

FOLIGNO RUGBY – VASARI JUNIOR AREZZO 0-24

MASCALZONI DEL CANALE – CAVALIERI UNION PRATO SESTO 0-0

FIRENZE RUGBY 1931 – GISPI RUGBY PRATO 12-41

Classifica aggiornata alla 7° giornata di Andata

VASARI JUNIOR AREZZO 34

RUGBY GUBBIO 1984 30

CAVALIERI UNION PRATO SESTO 19

GISPI RUGBY PRATO 17

MASCALZONI DEL CANALE 17

FOLIGNO RUGBY 9

RUGBY PISTOIA 6

FIRENZE RUGBY 1931 0