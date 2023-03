Piazza Grande, il Tar dà ragione al Comune di Gubbio

Sono state pubblicate le due sentenze relative ai ricorsi presentati contro il Comune di Gubbio da parte delle imprese che hanno avanzato un’offerta per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento di Piazza Grande, definito dai Giudici del TAR Umbria “luogo simbolo della Città di Gubbio”. Nette e tempestive, le sentenze hanno riconosciuto la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Gubbio e corretta la linea difensiva posta in essere dal legale ad uopo incaricato.

“Le sentenze del Tar hanno confermato il buon operato di chi con tenacia e attenzione ha portato avanti, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, la corretta realizzazione di un’opera così importante per la città”, spiegano il sindaco Filippo Mario Stirati e l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili.

Dalla concessione del contributo 800mila euro da parte del Ministero della Cultura i tecnici comunali hanno dato avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori e dei servizi tecnici e della sorveglianza archeologica, secondo i dettami dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza dell’Umbria.

Stante la correttezza delle procedure di affidamento poste in essere, si è reso impossibile dare avvio ai lavori, in quanto, dalle verifiche effettuate, sono emerse delle criticità tali da impedire la prosecuzione dell’iter. Il Tar dell’Umbria, non accogliendo i ricorsi presentati dalle imprese, ha così riconosciuto il buon operato del Comune di Gubbio, che ora, spiegano sindaco e assessore, “prosegue con una tabella di marcia ben definita: dopo l’approvazione del bilancio, prevista per marzo, procederemo a una nuova gara per dare avvio ai lavori, per arrivare ai primi di giugno, subito dopo l’ultimo grande appuntamento dei Ceri, a iniziare i lavori di restauro e risanamento di Piazza Grande.

La nuova fase dei lavori verrà dunque organizzata affinché Piazza Grande sia disponibile per il Maggio 2023 e perché il cantiere venga poi chiuso entro il Maggio 2024. Un grazie particolare e profondo va oggi ai nostri tecnici, che non soltanto quotidianamente si adoperano per il reperimento delle risorse, ma lavorano per garantire e tutelare l’Ente utilizzando sempre particolare attenzione e meticolosità”.