Incidente sulla SS219: tratto chiuso a San Marco

Incidente sulla SS219 – Un incidente ha provocato la chiusura in entrambe le direzioni della SS219 “Di Gubbio e Pian D’Assino” al km 17,000 nella località di San Marco in provincia di Perugia. Le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e consentire il ripristino della normale viabilità nel minor tempo possibile.

Le deviazioni obbligatorie sono state predisposte per garantire un flusso regolare del traffico: in direzione Umbertide, l’uscita obbligatoria è a Padule, mentre in direzione Branca, l’uscita obbligatoria è a Gubbio Est. L’incidente ha coinvolto quattro veicoli, causando ferite a due persone.

Il personale sul posto sta lavorando per risolvere la situazione e riaprire il tratto di strada il prima possibile, garantendo al contempo la sicurezza degli automobilisti. Anas e le autorità locali raccomandano di prestare attenzione alle deviazioni segnalate e di seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori disagi.

La chiusura della strada ha causato rallentamenti e disagi per gli automobilisti che percorrono questa arteria, importante per i collegamenti locali. Le operazioni di ripristino procedono con la massima urgenza, cercando di limitare il più possibile i tempi di chiusura.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato fondamentale per garantire la sicurezza nell’area interessata dall’incidente, e per assistere i feriti e gestire il traffico deviato. L’incidente ha messo alla prova l’efficacia delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza previste per situazioni simili.

In attesa che la strada venga riaperta, si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi segnalati dalle autorità competenti, e di mantenersi informati sugli aggiornamenti forniti da Anas e dai mezzi di comunicazione locali. La collaborazione degli automobilisti è essenziale per facilitare le operazioni in corso e garantire una rapida soluzione dell’emergenza.

Il tratto della SS219 “Di Gubbio e Pian D’Assino” dovrebbe tornare a essere percorribile appena saranno completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Gli enti preposti continueranno a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato della viabilità e le eventuali modifiche alle deviazioni.

Questo incidente sottolinea l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida e di rispettare le norme di sicurezza stradale per prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.