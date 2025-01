Setterina inglese scomparsa, la disperazione del proprietario

Setterina inglese scomparsa a Gubbio, la disperazione del proprietario

Setterina inglese – La storia raccontata da Ernesta Cambiotti, nota animalista, coinvolge una setterina inglese bianca e nera che è scomparsa a Gubbio. Il cane, temporaneamente in trasferta, era ospitato da qualcuno, forse una pensione per animali, che potrebbe essere nota per simili eventi.

I cani da caccia, come la setterina, devono essere “provati”. Non è importante se scappano, poiché si presume che ritornino sempre al punto di partenza. Tuttavia, se non tornano, ai proprietari possono essere proposti altri cani, trattati come oggetti sostituibili. È possibile che la setterina abbia trovato ospitalità presso un cacciatore o che sia stata trasferita altrove.

Il proprietario del cane, profondamente addolorato e pentito per aver mostrato un attimo di debolezza, pensa sempre a lei, considerandola non solo un cane da lavoro, ma parte della famiglia. Sempre più casi di cani lasciati in pensione e misteriosamente scomparsi vengono riportati sui social, con padroni disperati che si erano fidati di qualcuno. Le ricerche, le ricompense e forse qualche denuncia sono all’ordine del giorno in queste situazioni.

Nella “città di pietra”, qualcuno ritroverà questa povera creatura? Il proprietario, finito in ospedale per il dolore, riuscirà a rivedere la sua cagnolina? Il nome del proprietario non verrà menzionato, ma il messaggio è chiaro per chi può capire.

Ernesta Cambiotti