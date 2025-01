“Le Tre Madri”: il nuovo musical rock debutta a Gualdo Tadino

“Le Tre Madri” – Questa mattina, nella sala consiliare del Comune, è stato ufficialmente presentato il musical “Le Tre Madri”, una nuova opera rock che sarà rappresentata il 15, 16 e 24 gennaio 2025 presso il teatro Don Bosco. A un anno dal successo di “Ali d’Angelo”, con 18 repliche e oltre 5.000 spettatori, l’associazione Fleheart torna con una produzione che chiuderà le celebrazioni del Settimo Centenario della morte del Beato Angelo.

Il musical, diretto da Andrea Fiorentini, Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti, offre un racconto unico della vita di Gesù attraverso la prospettiva di personaggi secondari come Disma e Gesta, i due ladroni crocifissi accanto a lui, e le loro madri, Leah e Hannah. Una narrazione intensa, che intreccia le vite di questi protagonisti in un crescendo di emozioni fino al drammatico epilogo.

Le musiche, firmate da Giampaolo Cavalieri e Andrea Fiorentini, promettono un’esperienza coinvolgente, mentre il corpo di ballo è coordinato da Lorena Cerreti. Tra le novità spiccano i costumi di Daniele Gelsi, noto costumista teatrale e cinematografico, che ha creato abiti capaci di fondere elementi moderni e antichi, dando vita a un’atmosfera unica e suggestiva.

In parallelo al musical, sarà pubblicato il libro “Le Tre Madri”, scritto dal giornalista Marco Gubbini, direttore di Gualdo News. Il volume, arricchito con particolari inediti e i testi delle canzoni, offrirà una visione complementare allo spettacolo. La distribuzione sarà curata da Diadema Edizioni in collaborazione con la libreria Mondadori di Gualdo Tadino, presso la quale è già possibile prenotare sia il libro che i biglietti per il musical. La vendita ufficiale del libro inizierà il 15 gennaio.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata da Giuseppe Ascani, hanno partecipato i registi Andrea Fiorentini e Lorenzo Evangelisti, l’autore Marco Gubbini, il vicario generale delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino don Giovanni Zampa, il presidente del Comitato Settimo Centenario Carlo Catanossi e il sindaco Massimiliano Presciutti.

«“Le Tre Madri” è un’opera rock che racconta la vita di Gesù dal punto di vista dei “cattivi”, ovvero i due ladroni e le loro madri – ha spiegato Andrea Fiorentini. – Le tematiche affrontate sono attuali: disabilità, guerra, uguaglianza e speranza. I costumi di Gelsi sono un mix tra moderno e antico, offrendo una chiave di lettura innovativa, rivolta soprattutto ai giovani».

Il coregista Lorenzo Evangelisti ha sottolineato l’ambizione della nuova produzione: «Questo musical rappresenta un salto di qualità sotto tutti gli aspetti, dalle musiche ai costumi, fino alla teatralità. È una storia conosciuta, ma raccontata da un punto di vista completamente nuovo».

Marco Gubbini, parlando del libro, ha dichiarato: «L’idea è nata subito dopo il successo di “Ali d’Angelo”. Il libro e il musical si completano a vicenda, con retroscena e dettagli che non si trovano nel musical e viceversa. Ringrazio il Comitato Settimo Centenario, Diadema Edizioni e la Libreria Mondadori per il supporto».

Don Giovanni Zampa ha elogiato l’iniziativa definendola «geniale» e capace di superare i confini della diocesi: «È un progetto che coinvolge moltissimi giovani e si colloca nella vasta tradizione della letteratura apocrifa, rispondendo a domande profonde dell’essere umano».

Carlo Catanossi ha sottolineato l’importanza del musical come strumento di aggregazione e crescita per la comunità: «Questa opera farà crescere non solo chi la ascolta, ma anche l’intera città. Il libro, con il suo racconto di vite semplici e profonde, completa questo percorso».

Infine, il sindaco Massimiliano Presciutti ha lodato l’impegno dei giovani coinvolti: «La nostra comunità è capace di grandi cose. Dopo il successo di “Ali d’Angelo”, “Le Tre Madri” alza ulteriormente l’asticella. La data certa al teatro Lyrick di Assisi dopo Pasqua è motivo di grande orgoglio».

Daniele Gelsi: il talento dietro i costumi

Nato a Gualdo Tadino, Daniele Gelsi ha mosso i primi passi nella sartoria materna, acquisendo un amore per il teatro e un gusto artistico raffinato. Dopo una formazione presso la “Casa d’Arte Cerratelli” di Firenze, ha collaborato con maestri come Franco Zeffirelli e Gigi Proietti, lavorando per grandi produzioni teatrali e cinematografiche. Dal 2003 guida la “Gelsi Costumi d’Arte”, unendo artigianalità e creatività.

Info e prenotazioni

I biglietti sono già disponibili presso la libreria Mondadori al centro commerciale Porta Nova, dove è possibile prenotare anche il libro. “Le Tre Madri” promette di essere un evento imperdibile, capace di lasciare un segno profondo nella cultura locale e oltre.