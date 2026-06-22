Mario Tozzi a Gubbio per l’anteprima del festival Geo-Logica

Al Teatro Romano l’anteprima del festival Geo-Logica 2026

Un viaggio lungo 4,5 miliardi di anni per comprendere il passato del pianeta e riflettere sul futuro dell’umanità. Sarà questo il filo conduttore di “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”, lo spettacolo di divulgazione scientifica che vedrà protagonista Mario Tozzi lunedì 6 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Gubbio.

L’appuntamento rappresenta l’anteprima ufficiale della prima edizione di Geo-Logica, il nuovo festival dedicato alle scienze della Terra e alla divulgazione ambientale in programma il 18 e 19 luglio nella città dei Ceri. Una manifestazione che punta a coniugare conoscenza scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del territorio.

Nel corso dello spettacolo, Mario Tozzi accompagnerà il pubblico in un percorso che attraversa l’intera storia del pianeta. Dalla nascita del cosmo alla formazione della Terra, dai movimenti che hanno modellato continenti e oceani fino all’evoluzione della vita, il racconto offrirà una prospettiva ampia sul rapporto tra uomo e ambiente.

Particolare attenzione sarà dedicata alle trasformazioni prodotte dall’attività umana. In un arco temporale estremamente ridotto rispetto alla storia geologica della Terra, la specie umana è infatti diventata una forza capace di incidere profondamente sugli ecosistemi, sul clima e sugli equilibri naturali del pianeta.

Con il linguaggio diretto che lo ha reso uno dei divulgatori scientifici più apprezzati in Italia, Tozzi proporrà una riflessione sui grandi temi ambientali contemporanei, invitando gli spettatori a osservare il mondo da una prospettiva diversa, quella di una Terra antica e complessa che ospita milioni di specie viventi.

Geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, autore di numerose pubblicazioni e volto noto della televisione italiana, Mario Tozzi è da anni impegnato nella diffusione della cultura scientifica attraverso programmi televisivi, conferenze e attività editoriali. La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti di punta del nuovo progetto culturale promosso a Gubbio.

Geo-Logica nasce infatti con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alle scienze della Terra attraverso incontri, laboratori, attività didattiche ed escursioni. Il tema scelto per la prima edizione è “Le montagne di San Francesco”, un percorso che intreccia geologia, natura, storia e spiritualità.

Le iniziative si svolgeranno principalmente presso il Monastero di San Benedetto e comprenderanno momenti di approfondimento scientifico rivolti agli adulti, attività dedicate alle famiglie e trekking guidati alla Gola del Bottaccione, uno dei siti geologici più importanti a livello internazionale. L’area è infatti meta ogni anno di studiosi e ricercatori provenienti da tutto il mondo grazie alle sue straordinarie caratteristiche geologiche.

Il festival è promosso dal Comune di Gubbio e dall’associazione Archè APS. La direzione organizzativa e la produzione sono affidate a Florabant Impresa Culturale e Creativa, realtà già impegnata nella realizzazione di importanti eventi culturali nazionali come il Festival del Medioevo di Gubbio, Umbria Antica Festival di Todi e Festival dei Popoli Italici di Rieti.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo della Fondazione Perugia e alla collaborazione di numerosi partner del territorio. Tra questi figurano Gubbio Express, Martinelli Servizi Turistici, Ristorante San Benedetto, Extinction – Dinosauri in carne e ossa, Al Fondino, Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana e Geomodel. Importante anche il supporto della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia, che metterà a disposizione gli spazi destinati agli incontri divulgativi.

Con l’appuntamento del 6 luglio al Teatro Romano, Gubbio inaugura così un nuovo percorso dedicato alla conoscenza del pianeta, alla sostenibilità e alla divulgazione scientifica, affidandosi alla voce autorevole di Mario Tozzi per raccontare la lunga storia della Terra e il ruolo che l’umanità è chiamata a svolgere nel suo futuro.