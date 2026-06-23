ITF World Tour Gubbio: torna il grande tennis internazionale

Dal 12 al 19 luglio a Gubbio sfide tra talenti emergenti

Per una settimana Gubbio tornerà a essere uno dei punti di riferimento del tennis internazionale. Dal 12 al 19 luglio il Circolo Tennis Gubbio ospiterà infatti la nona edizione del Torneo Internazionale Maschile “Città di Gubbio”, appuntamento inserito nel calendario dell’ITF World Tour e ormai consolidato tra gli eventi sportivi più attesi dell’estate umbra.

La manifestazione è stata presentata nella sede del circolo alla presenza dell’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gubbio Carlotta Colaiacovo, del presidente del Circolo Tennis Gubbio Riccardo Capannelli, del direttore del torneo Luca Ceccarelli e di Sara Rinaldini, responsabile della Commissione regionale femminile della Federazione Italiana Tennis e Padel Umbria.

Formula consolidata e ingresso gratuito

Anche per l’edizione 2026 il torneo manterrà la struttura tipica delle competizioni professionistiche internazionali. Il programma prevede un tabellone di qualificazione dal quale emergeranno otto tennisti destinati ad accedere al Main Draw composto da 32 giocatori. Accanto alla competizione individuale si svolgerà anche il torneo di doppio con la partecipazione di 16 coppie.

L’ingresso al Circolo Tennis Gubbio sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione. Gli appassionati potranno seguire ogni fase del torneo senza alcun costo, compresa la finale in programma il 19 luglio alle ore 18.

Per favorire la partecipazione del pubblico, gli incontri più attesi saranno collocati nei turni preserali e serali, offrendo la possibilità di assistere alle sfide in un periodo particolarmente favorevole della giornata.

Un trampolino verso il tennis che conta

Nel corso degli anni il torneo eugubino si è distinto per la capacità di intercettare giovani talenti destinati a raggiungere risultati importanti nel circuito professionistico internazionale.

Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Gubbio hanno infatti giocato atleti che successivamente hanno conquistato posizioni di rilievo nel ranking mondiale. Tra questi figurano Benjamin Bonzi, Tomas Martin Etcheverry, Jacopo Berrettini, Federico Coria, Stefano Travaglia e Camilo Ugo Carabelli.

Questa tradizione contribuisce a rendere l’appuntamento umbro particolarmente seguito dagli addetti ai lavori e dagli appassionati, che ogni anno hanno l’opportunità di osservare da vicino alcuni dei protagonisti emergenti del tennis mondiale.

Sport e promozione del territorio

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il valore della manifestazione non solo sotto il profilo agonistico, ma anche come strumento di promozione della città e del territorio.

L’evento richiama infatti atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati provenienti da diverse nazioni, generando un importante indotto turistico e contribuendo alla visibilità di Gubbio nel panorama sportivo internazionale.

Per una settimana la città sarà nuovamente sotto i riflettori del tennis mondiale, confermando il ruolo del Circolo Tennis Gubbio come realtà organizzativa capace di ospitare eventi di alto livello e di offrire un’occasione di sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.