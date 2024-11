Nuovo impianto a LED per lo Stadio C.A. Luzi di Gualdo Tadino

Nuovo impianto a LED – Lo Stadio Comunale Carlo Angelo Luzi di Gualdo Tadino si prepara ad accogliere una nuova illuminazione grazie a un importante finanziamento di 75.000 €, ottenuto dal Comune per l’ammodernamento del sistema di illuminazione. L’iniziativa rientra nel Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024, come previsto dal bando regionale pubblicato il 6 novembre 2024, con il supporto della Regione Umbria. Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture sportive cittadine.

Con questa somma, il Comune di Gualdo Tadino realizzerà un ammodernamento completo del sistema di illuminazione dello stadio, prevedendo la sostituzione di circa il 50% delle lampade attuali, che sono a ioduri metallici, con proiettori LED. L’introduzione della nuova tecnologia LED consentirà di ridurre il consumo energetico di circa il 23% e di migliorare la visibilità dell’impianto, aumentando l’intensità luminosa media da 110 lux a 250 lux, una grande miglioria per la sicurezza e la qualità delle partite, soprattutto in orari serali.

Il progetto ha due obiettivi principali: da un lato, ridurre la potenza installata grazie all’efficienza dei proiettori LED, dall’altro, migliorare il livello di illuminazione per garantire una maggiore visibilità sul campo. Questa modifica consentirà allo stadio di soddisfare le normative per le gare notturne e di elevare il suo standard a livello regionale. L’impianto, infatti, si prepara a diventare uno dei migliori del centro Italia per le competizioni sportive.

Fase successiva e obiettivi futuri

Non solo la parte illuminotecnica: l’amministrazione comunale ha già in programma un ulteriore intervento di sostituzione delle restanti lampade a ioduri metallici, con l’intenzione di rendere l’intero impianto completamente energeticamente efficiente. Con questa mossa, il Comune di Gualdo Tadino punta a garantire il pieno rispetto delle normative ambientali e a ridurre ulteriormente i costi operativi a lungo termine.

Questo intervento rientra in un percorso di riqualificazione e modernizzazione che ha visto il Comune attivo anche sul fronte delle infrastrutture interne dello stadio. Nei mesi scorsi, infatti, erano stati effettuati lavori di ristrutturazione delle strutture interne, tra cui il miglioramento del manto erboso, l’adeguamento degli impianti elettrici e termosanitari, e la ristrutturazione degli spogliatoi, che ora sono dotati di barriere architettoniche abbattute, nuovi pavimenti e rivestimenti e una migliorata coibentazione.

Queste opere sono state essenziali per garantire uno spazio adeguato e moderno sia per gli atleti che per il pubblico, creando un ambiente sicuro e funzionale. Il nuovo impianto di illuminazione sarà il completamento ideale di questi interventi, destinato a valorizzare ulteriormente lo stadio e a renderlo un punto di riferimento per il calcio e gli altri sport nella regione.

La dichiarazione del Sindaco

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto: “Questo nuovo importante finanziamento ottenuto per lo stadio ‘Carlo Angelo Luzi’ rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture sportive della nostra città. Dopo i lavori effettuati nei mesi scorsi sul manto erboso e sui locali interni dello stadio, la nuova illuminazione permetterà di rendere l’impianto più moderno, sicuro ed efficiente, migliorando l’esperienza per gli atleti e per il pubblico.”

Il Sindaco ha anche sottolineato l’importanza del contributo degli uffici comunali, che hanno lavorato con impegno per ottenere il finanziamento. “La valorizzazione dello sport a Gualdo Tadino è un nostro obiettivo prioritario, e questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione e potenziamento delle strutture comunali”, ha concluso Presciutti.

Un impegno per il futuro dello sport a Gualdo Tadino

Con l’installazione del nuovo impianto di illuminazione, il Comune di Gualdo Tadino dimostra ancora una volta il suo impegno verso lo sviluppo delle strutture sportive e la creazione di ambienti che favoriscano la crescita dello sport locale. L’obiettivo è di rendere Gualdo Tadino un punto di riferimento regionale per le competizioni sportive, con un impianto all’avanguardia che potrà ospitare eventi di rilevanza anche a livello nazionale.

Questa riqualificazione si inserisce in un più ampio programma di potenziamento delle strutture pubbliche, che include anche il miglioramento di altre infrastrutture sportive e ricreative della città, per garantire ai cittadini e agli sportivi locali spazi adeguati per le loro attività. Lo Stadio C.A. Luzi, infatti, non è solo il punto di riferimento per le squadre locali come il Cerqueto Calcio e il Gualdo Calcio, ma rappresenta anche un centro di aggregazione per la comunità di Gualdo Tadino.

Conclusioni

Con il completamento dei lavori di ristrutturazione e l’introduzione del nuovo impianto a LED, lo Stadio Carlo Angelo Luzi si prepara a diventare uno degli impianti sportivi più moderni e sicuri della regione. L’intervento di ammodernamento e efficientamento energetico è destinato a migliorare non solo la visibilità e la fruibilità dello stadio, ma anche a garantire una gestione più sostenibile e economica. Il Comune di Gualdo Tadino conferma così il proprio impegno nel creare un ambiente ideale per lo sport, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità.

Questo progetto segna una nuova fase per lo stadio e per la città, che si proietta verso un futuro di eccellenza sportiva e di attenzione alle esigenze della comunità, consolidando il ruolo di Gualdo Tadino come un importante centro per lo sport nella regione Umbria.