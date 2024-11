Gualdo Tadino trionfa a Torino con il premio Cresco Awards

Gualdo Tadino – Il Comune di Gualdo Tadino ha ricevuto un importante riconoscimento a Torino il 22 novembre 2024, aggiudicandosi il premio Cresco Awards Città Sostenibili per il progetto Gualdo Next Gen. La cerimonia, tenutasi presso la Sala Berlino del Centro Congressi Lingotto, ha visto la presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti che ha ritirato il premio a nome della comunità.

Il progetto Gualdo Next Gen ha ottenuto il premio nella categoria riservata ai comuni con popolazione tra 10.001 e 50.000 abitanti, durante la nona edizione del Cresco Award, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Sodalitas con il supporto di ANCI. Questo riconoscimento è dedicato ai comuni italiani che si distinguono per il loro impegno verso lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La cerimonia ha premiato cinque comuni, tra cui San Possidonio, Fermignano, La Spezia e Milano, selezionati da una giuria indipendente presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. Complessivamente, il Cresco Award ha visto partecipare 126 progetti da 105 enti locali, confermando la crescente attenzione verso le tematiche della sostenibilità a livello nazionale.

Il progetto Gualdo Next Gen, avviato nel 2019 in collaborazione con l’Associazione “Educare alla Vita Buona”, affronta la grave problematica della povertà educativa nelle aree vulnerabili dell’Appennino umbro. Grazie a un investimento superiore a un milione di euro, il progetto ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi provenienti da Gualdo Tadino e dai comuni limitrofi, creando una rete di collaborazione tra scuole, università e associazioni del terzo settore.

Le iniziative principali del progetto includono la creazione del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa (P-TREE), che promuove un modello di collaborazione innovativo per incentivare l’interesse dei giovani verso le discipline STEM. Inoltre, sono stati organizzati due festival annuali, Oktober.edu-FEST e Spring.edu-FEST, che hanno ulteriormente rafforzato la rete educativa locale.

Questo riconoscimento rappresenta una tappa significativa nel percorso di Gualdo Tadino verso un futuro sostenibile e inclusivo. Il Sindaco Presciutti ha dichiarato: “Ricevere il Cresco Award a Torino è una grande soddisfazione per la nostra comunità e riconosce il valore del nostro operato. Gualdo Next Gen è un impegno costante nella lotta alla povertà educativa, e grazie alla collaborazione con l’Associazione ‘Educare alla Vita Buona’ e i nostri partner, abbiamo creato una rete forte che ha avuto un impatto positivo sui giovani del nostro territorio.”

Il Cresco Award, giunto alla sua nona edizione, ha premiato in totale 30 progetti, suddivisi tra 5 riconoscimenti della giuria e 25 assegnati da aziende attive nel campo della sostenibilità, tra cui Intesa Sanpaolo, Pirelli e FedEx. La crescente partecipazione evidenzia l’importanza del premio come punto di riferimento per i comuni italiani e come stimolo per la creazione di partnership innovative tra pubblico e privato.

Il progetto Gualdo Next Gen si è dimostrato un modello di eccellenza nel contrasto alla povertà educativa, contribuendo al rilancio del territorio attraverso l’educazione. La biblioteca online Cresco offre accesso ai progetti premiati, fungendo da risorsa per future iniziative sostenibili in tutta Italia.

In conclusione, il riconoscimento del Cresco Award non solo celebra l’impegno di Gualdo Tadino, ma spinge l’amministrazione a continuare su questa strada, assicurando che tutti i giovani abbiano accesso alle stesse opportunità di crescita e formazione.