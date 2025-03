Ospedale di Branca, 22 TV e impianto audio donati al reparto

L’azienda Siami Spa ha donato apparecchiature per i pazienti

L’ospedale di Branca ha ricevuto una donazione di 22 televisori smart da 43 pollici e un impianto audio hi-fi per gli spazi comuni. L’iniziativa, promossa dall’azienda Siami Spa Acque Minerali, mira a migliorare il comfort dei pazienti ricoverati nel reparto di Medicina.

I dispositivi, di fascia elevata e progettati per l’uso in ambito ospedaliero, sono stati installati nelle camere dei degenti. Il sistema audio, invece, fornirà musica di sottofondo nei corridoi e nelle sale d’attesa, con una trasmissione centralizzata priva di contenuti soggetti a diritti d’autore.

La cerimonia di consegna delle apparecchiature si è svolta il 12 marzo 2025 presso l’Auditorium del nosocomio. Tra i presenti, Teresa Tedesco, direttrice sanitaria dell’ospedale, Stefano Radicchia, responsabile della Struttura complessa di Medicina, Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, Jada Commodi, assessore comunale di Gualdo Tadino, e Michele Notari, rappresentante della Siami Spa e figlio dell’amministratore delegato Sauro Notari.

“Questa donazione rappresenta un contributo significativo per il benessere dei nostri pazienti – hanno dichiarato Tedesco e Radicchia –. Per molte persone, specialmente gli anziani, il periodo di ricovero può essere fonte di stress e senso di isolamento. La presenza di un televisore nelle stanze può offrire un’importante fonte di distrazione e normalità, contribuendo a prevenire stati di ansia e disorientamento che, in alcuni casi, possono richiedere interventi farmacologici. Allo stesso modo, la musica di sottofondo negli spazi comuni aiuta a creare un ambiente più rilassante e accogliente, come dimostrato da numerosi studi scientifici.”

Il sindaco Fiorucci ha espresso gratitudine verso la Siami Spa, sottolineando il valore sociale del gesto: “Il supporto di aziende del territorio è fondamentale per migliorare i servizi offerti alla comunità. Un’azione come questa evidenzia la sensibilità e l’attenzione verso chi affronta momenti di difficoltà.”

L’azienda Siami Spa Acque Minerali, attiva nel settore della produzione e distribuzione di acque minerali, ha già sostenuto in passato iniziative a favore di strutture sanitarie locali. Michele Notari, in rappresentanza della società, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel contribuire al benessere della comunità: “Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per migliorare la qualità della permanenza in ospedale. Sappiamo quanto anche piccoli dettagli possano fare la differenza per chi è ricoverato.”

L’installazione degli apparecchi è stata completata nei giorni precedenti alla cerimonia, con l’attivazione immediata sia delle televisioni che dell’impianto audio. Il personale sanitario ha accolto con favore l’iniziativa, evidenziando i benefici che tali strumenti potranno avere nella gestione quotidiana dei pazienti.

L’Usl Umbria 1 ha infine espresso apprezzamento per la donazione, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private nel migliorare i servizi sanitari sul territorio.