Giornata del fiocchetto lilla: il Comune sostiene le famiglie

Iniziative di sensibilizzazione per i disturbi alimentari

Il 15 marzo si celebra la “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, una problematica che sta assumendo connotati sempre più preoccupanti, soprattutto tra i giovani. L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle Politiche Sociali e alla promozione della Salute, Lucia Rughi, si impegna a sostenere le famiglie colpite da queste malattie attraverso iniziative concrete e simboliche.

In occasione di questo evento, Piazza San Giovanni sarà illuminata di lilla, un gesto che mira a richiamare l’attenzione della comunità su una realtà che interessa un numero crescente di persone. Le statistiche, seppur non ufficiali, suggeriscono che circa 3,5 milioni di italiani siano affetti da disturbi alimentari come anoressia nervosa, bulimia e binge eating. Secondo i dati più recenti, in Umbria, all’inizio del 2024, si stimava che circa 15.000 individui avessero ricevuto diagnosi di patologie legate all’alimentazione.

La Giornata del fiocchetto lilla si concentra in particolare sulle donne, che rappresentano fino al 90% dei casi diagnosticati. La problematica non è limitata agli adulti: le prime manifestazioni di disturbi alimentari possono comparire già a partire dagli 8-9 anni. In Italia, la frequenza di nuove diagnosi in questa fascia di età è allarmante, con un caso ogni 100.000 bambini. Negli ultimi anni, il numero di diagnosi è aumentato drasticamente: dal 2019 al 2024, si è registrato un incremento del 64%, passando da 138 a 226 nuovi casi.

I giovani che sviluppano disturbi alimentari tendono a presentare forme più gravi di psicopatologia, con sintomi alimentari e problematiche psicologiche di notevole intensità. Le famiglie di questi ragazzi affrontano non solo le sfide legate alla salute dei loro figli, ma anche una crescente difficoltà nelle comunicazioni interne e una fragilità emotiva che compromette il benessere complessivo del nucleo familiare. Le ricerche condotte dall’Unità operativa semplice di Anoressia e disturbi alimentari dell’ospedale Bambin Gesù di Roma indicano chiaramente la sofferenza che queste famiglie stanno vivendo.

“Con queste iniziative, vogliamo inviare un messaggio di presenza e supporto a tutte le famiglie che lottano quotidianamente contro patologie così complesse e invalidanti”, ha dichiarato l’assessore Rughi. “La serata del 15 marzo rappresenta un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza su un tema che richiede attenzione e comprensione. Illumineremo di lilla Piazza San Giovanni per dimostrare il nostro impegno e la nostra vicinanza a chi vive queste esperienze”.

Oltre all’illuminazione simbolica della piazza, il Comune ha organizzato un evento al Centro Giovani di via del Popolo, dove si svolgerà un incontro dal titolo “Il peso delle parole”. La dottoressa Elisa Ciaccasassi guiderà una riflessione sul ruolo della comunicazione nei contesti familiari e sociali, evidenziando l’importanza di utilizzare le parole in modo consapevole e rispettoso. L’obiettivo è quello di trasformare la comunicazione in uno strumento di sostegno piuttosto che di ostacolo, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo attorno a un tema così delicato.

Le parole hanno il potere di influenzare profondamente le relazioni e il benessere psicologico degli individui. Durante l’incontro, i partecipanti saranno invitati a riflettere su come le loro espressioni possano diventare una risorsa per chi combatte contro disturbi alimentari, piuttosto che un ulteriore carico da sopportare. “Vogliamo che questa serata non sia solo un momento di informazione, ma anche un’occasione per costruire una rete di supporto tra le famiglie, i professionisti del settore e la comunità”, ha aggiunto l’assessore.

La Giornata del fiocchetto lilla rappresenta quindi un’importante tappa nella lotta contro i disturbi alimentari, un invito a riconoscere e affrontare una problematica che, sebbene invisibile, colpisce un numero crescente di persone. Il Comune di [nome della città] si schiera al fianco delle famiglie e delle persone che affrontano queste difficoltà, cercando di promuovere un clima di maggiore comprensione e sostegno.

In un momento in cui la salute mentale e il benessere psicologico sono più importanti che mai, l’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e una comunicazione più empatica. La partecipazione della comunità è fondamentale per creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi ascoltati e sostenuti nella loro lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.