Senso unico alternato su strade della provincia, lavori fino a gennaio

Bitumatura, semafori, movieri in vari comuni dell’Alto Tevere e Gubbio
Gubbio, 5 novembre 2025 – Un autunno all’insegna della manutenzione stradale per la Provincia di Perugia, che ha disposto il senso unico alternato su diversi tratti viari dell’Alto Tevere e dell’Eugubino, come riporta la redazione stampa della Provincia di Perugia. L’intervento, motivato dalla necessità di ripristinare e adeguare i piani viabili attraverso lavori di bitumatura, interesserà a tratti saltuari numerose strade provinciali delle Zone 1 e 2.
Per tutto il periodo dei lavori, dalle 7 alle 17 dei giorni feriali, automobilisti e residenti dovranno utilizzare la viabilità regolata da semafori o movieri, a seconda delle situazioni operative. Un impegno concreto, quello della Provincia, per garantire maggiore sicurezza, migliorare la qualità del manto stradale e supportare la mobilità locale durante i mesi più critici.
Il provvedimento resterà in vigore fino al 26 gennaio 2026 – e comunque sino a conclusione degli interventi – coinvolgendo tratti delle seguenti strade: Sp 102 di Rovigliano (Città di Castello), Sp 104 Morra, Sp 105 Trestina (Umbertide), Sp 140 Banchetti, Sp 170 Maestrello (Umbertide e Perugia), Sp 201 Pietralunga (Montone e Pietralunga), Sp 205 Mocaiana e Sp 240 Casacastalalta (Gubbio).
Con una particolare attenzione al coordinamento cantieri, la Provincia invita la cittadinanza alla comprensione per gli eventuali disagi, sottolineando il valore di questi interventi per la sicurezza e la vivibilità future delle strade locali.
