Senso unico alternato su strade della provincia, lavori fino a gennaio

Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi, nasce il Blue Economy Monitor MILANO (ITALPRESS) – Il capitale naturale blu e la mobilità sostenibile sono al centro delle due ricerche del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management presentate oggi a Milano. L’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina nasce con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti dell’economia del mare e di […]

Ciriani “Piano Casa sarà risposta permanente a emergenza abitativa” ROMA (ITALPRESS) – “La nostra azione contro l’emergenza abitativa si muove su un doppio binario: da un lato una strategia strutturale per aumentare l’offerta di alloggi, dall’altro un’attenzione mirata alle fragilità”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, durante il question time alla Camera. £Stiamo garantendo la riqualificazione di 10mila alloggi […]

Cina-Italia: Strada per Shu e Via Appia, dialogo tra civiltà attraverso montagne e mari CHENGDU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Camminando sull’antica Strada per Shu, pavimentata con lastre di pietra blu, Luigi Oliva, direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro Italiano, non ha potuto fare a meno di esclamare: “Questo luogo è davvero sorprendente. Natura e cultura sono combinate in modo così armonioso, permettendo a chi vi entra di percepire direttamente la […]

Cina: ottava edizione di CIIE si è aperta a Shanghai SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’ultima edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta mercoledì a Shanghai. Il premier cinese Li Qiang ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia d’apertura dell’ottava edizione della CIIE e dell’Hongqiao International Economic Forum. – Foto Xinhua – (ITALPRESS).

Ue, Tajani “Superamento voto unanimità non è all’ordine del giorno” Così il vicepremier e ministro degli Esteri durante il question time alla Camera

Grano duro, Lollobrigida “altri 10 milioni nel 2025 per rafforzare la filiera” ROMA (ITALPRESS) – «Con i 10 milioni di euro stanziati con questo decreto, che si aggiungono alla dotazione annuale del Fondo Grano Duro, sosteniamo concretamente una delle produzioni simbolo del nostro agroalimentare. Il nostro obiettivo è garantire stabilità ai produttori, rafforzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori e rendere la nostra Nazione sempre più autonoma […]

Ponte sullo Stretto, Morelli “Non realizzarlo sarebbe un danno economico” ROMA (ITALPRESS) – Vogliamo “continuare a lavorare per dare all’Italia e all’Europa un’opera attesa da 160 anni. Non è Salvini o il centrodestra che desidera quest’opera. Il referendum sul Ponte c’è appena stato e riguarda le elezioni in Calabria, con un candidato pro-ponte che ha stravinto e dove la Lega ha preso in provincia di […]

Firmato il rogito, lo stadio Meazza passa a Inter e Milan I due club: "Il nuovo impianto diventera' un'icona architettonica della citta'"

Clima, Pichetto “Su target 2040 trovato un buon accordo” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato sia la legge clima che l’Ndc per la Cop30. Devo dire che è stata una trattativa intensa e la Commissione ha riconosciuto che le istanze che portavamo avanti come Italia e come gruppo di Paesi uniti all’Italia erano rilevanti ed erano importanti, equilibrate. Quindi ha riconosciuto quelle grandi istanze […]