Gualdo Tadino premiata a Berlino per la cooperazione europea

Mattarella e Steinmeier consegneranno il Premio il 15 novembre

Un riconoscimento internazionale di grande rilievo celebra il Comune di Gualdo Tadino, che il prossimo 15 novembre riceverà a Berlino il Premio dei Presidenti 2025 per la cooperazione tra municipalità italiane e tedesche. A consegnarlo saranno il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, in occasione di una cerimonia ufficiale presso il Palazzo Bellevue.

Il premio, istituito nel 2020 e sostenuto dai Ministeri degli Esteri di Italia e Germania, è destinato a valorizzare progetti comunali che promuovano dialogo intergenerazionale, impegno civico, memoria europea, sostenibilità e coesione sociale. La selezione è affidata a una giuria paritetica italo-tedesca, con la partecipazione dell’ANCI fin dalla prima edizione.

Gualdo Tadino ha conquistato il riconoscimento nella categoria riservata ai comuni con meno di 40.000 abitanti, grazie al progetto condiviso con la città gemellata di Schwandorf, in Baviera. Il programma vincente, intitolato “Giovani Ambasciatori d’Europa: Cultura, Tradizione e Innovazione per l’Integrazione”, propone un percorso educativo transnazionale che intreccia tradizione locale, tecnologia e cittadinanza attiva. Attraverso attività culturali, didattiche e digitali, il progetto mira a rafforzare il senso di appartenenza europea tra i giovani italiani e tedeschi, valorizzando eventi come i Giochi de le Porte e il Pentecost Festival come strumenti di identità condivisa.

La notizia è stata ufficializzata tramite i canali istituzionali del Bundespräsidialamt e dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, come riportato nel comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino. Il sindaco Massimiliano Presciutti, che riceverà personalmente il premio, ha espresso profonda soddisfazione per un riconoscimento che premia anni di scambi culturali e amicizia tra le due comunità. “Essere scelti per questo onore – ha dichiarato – conferma la validità di un percorso fondato su cooperazione, dialogo e apertura verso l’Europa”.

La cerimonia del 15 novembre sarà anche occasione per riflettere sul tema “Vecchia e nuova mobilità in Europa”, in vista del 70° anniversario dell’accordo italo-tedesco per il reclutamento di manodopera italiana, che ricorre a dicembre, e del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, previsto per il prossimo anno.

Con questo riconoscimento, Gualdo Tadino si afferma come esempio virtuoso di come anche i piccoli centri possano contribuire con forza alla costruzione di un’Europa più solidale, inclusiva e sostenibile.