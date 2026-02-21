TIR incastrato a Isola di Nocera Umbra, intervengono i Vigili del fuoco

Autogru da Perugia e famiglia evacuata per motivi di sicurezza
I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nella frazione Isola, nel Comune di Nocera Umbra, per il recupero di un TIR rimasto bloccato in una stretta curva tra un’abitazione privata e la vecchia chiesa del paese. Il mezzo pesante, incastrato quasi completamente, ha reso necessario un intervento tecnico complesso durato diverse ore.
Per liberare il veicolo è stato richiesto anche il supporto dell’autogru dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia, indispensabile per le manovre di sollevamento e arretramento in sicurezza.
Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata una giovane donna con due bambini piccoli che si trovavano nell’abitazione adiacente, il cui ingresso risultava quasi totalmente ostruito dal TIR. La famiglia è stata accompagnata in un’area sicura fino al termine delle attività.
