TIR incastrato a Isola di Nocera Umbra, intervengono i Vigili del fuoco

21 Febbraio 2026 Ultime notizie
TIR incastrato a Isola di Nocera Umbra, intervengono i Vigili del fuoco

Autogru da Perugia e famiglia evacuata per motivi di sicurezza

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nella frazione Isola, nel Comune di Nocera Umbra, per il recupero di un TIR rimasto bloccato in una stretta curva tra un’abitazione privata e la vecchia chiesa del paese. Il mezzo pesante, incastrato quasi completamente, ha reso necessario un intervento tecnico complesso durato diverse ore.

Per liberare il veicolo è stato richiesto anche il supporto dell’autogru dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia, indispensabile per le manovre di sollevamento e arretramento in sicurezza.

Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata una giovane donna con due bambini piccoli che si trovavano nell’abitazione adiacente, il cui ingresso risultava quasi totalmente ostruito dal TIR. La famiglia è stata accompagnata in un’area sicura fino al termine delle attività.

 

 
Chiama o scrivi in redazione


Scrivi in redazione

Eventi in Umbria

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*