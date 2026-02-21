TIR incastrato a Isola di Nocera Umbra, intervengono i Vigili del fuoco

Il Sassuolo cala il tris, notte fonda per il Verona REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Quaranta minuti di controllo veronese poi 5′ di vero Sassuolo e per gli scaligeri è notte fonda. Nel match verità i neroverdi trionfano mentre i veneti sprofondano sempre di più verso la B. Brivido in avvio quando Bradaric lancia lungo verso Bowie che si scontra con Muric, per Marinelli è tutto […]

Bronzo Italia nella staffetta maschile di Short Track MILANO (ITALPRESS) – L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5000 metri di short track a Milano-Cortina 2026. Ottima prova da parte di Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (Carabiniere) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) che hanno chiuso la propria prova col tempo di 6:52.35. Gli azzurri confermano […]

La Corte Suprema boccia i dazi ma Trump rilancia “Nuova tariffa del 10% per tutti” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Corte suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi doganali proposti dal presidente Trump in quanto questi non sono prerogativa della presidenza, secondo la Costituzione, ma dell’autorità nazionale preposta. La Corte ha approvato la sentenza con sei voti contro tre.“Il presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi […]

Alexa porta i Jalisse a Sanremo MILANO (ITALPRESS) – C’è una tradizione che a Sanremo resiste più delle canzoni italiane e dei fiori: l’esclusione dei Jalisse. Dopo decadi di “ci dispiace, non siete in gara”, Amazon dà voce ai Jalisse attraverso Alexa, riscrivendo la scaletta del Festival a modo suo. Tra comandi vocali dedicati, risposte inaspettate e battute che giocano apertamente […]

Spalletti “Il Como è forte, usare dolore Champions come carica” "Giusto chiedere la grazia per Kalulu. Bremer assente, David convocato. Rinnovo subito? Si puo' fare".

Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerials LIVIGNO (ITALPRESS) – Cina batte Svizzera 2-1. Pechino festeggia oro e bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nel freestyle, specialità aerials. In una finale con quattro atleti cinesi e due elvetici, a mettersi la medaglia d’oro al collo è Wang Xindi con un totale di 132,60, a conferma di una crescita impressionante dopo i due […]

Roma, inaugurata nuova sede operativa della PolMetro a Termini ROMA (ITALPRESS) – Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono impegnati quotidianamente a presidio delle stazioni della metropolitana, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità. All’evento hanno preso parte il ministro dell’Interno […]

Milano-Cortina, quattro atlete cinesi a caccia di medaglie nel Freeski Halfpipe LIVIGNO (ITALPRESS) – Saranno quattro le atlete cinesi che sabato a Livigno andranno a caccia di una medaglia olimpica nel freeski halfpipe. La migliore nelle qualificazioni è Li Fanghui, che con 90.00 ha ottenuto il secondo miglior punteggio delle qualificazioni, alle spalle soltanto della britannica Zoe Atkin (91.50). Fra le top 12 approdate in finale […]

8 marzo, su Tivusat una maratona di musica al femminile da tutto il mondo ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale della donna, su Mezzo, il canale 49 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat, una passerella d’eccezione: una maratona lunga 24 ore celebra alcune tra le più note performer, colte in straordinarie esibizioni sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ il caso della flautista, compositrice e cantante franco-siriana Naissam […]