Rugby: il Gubbio vince di misura e conquista Colleferro

Gli umbri trionfano nel Lazio dopo un match vietato ai cuori
COLLEFERRO, 22-02-2026 – Il Rugby Gubbio torna a ruggire lontano dalle mura amiche, firmando una vittoria di nervi e sostanza che cancella il recente periodo di appannamento. Sul difficile prato del “Natali” di Colleferro, i lupi eugubini hanno piegato la fiera resistenza dei padroni di casa con un pirotecnico 27-28, un risultato che ribadisce la superiorità della formazione umbra dopo il successo già ottenuto nel match d’andata. Non è stata però una passeggiata trionfale: se il primo tempo è apparso come un monologo rossoblù quasi perfetto, la ripresa ha costretto i ragazzi di coach McDonnell a un supplemento di cuore per difendere un singolo, preziosissimo punto di vantaggio fino al fischio finale.
L’approccio alla gara del quindici eugubino è stato studiato nei minimi dettagli e applicato con precisione chirurgica. Fin dai primi scambi, il Gubbio ha imposto un ritmo forsennato, gestendo il possesso con una lucidità rara e sfidando frontalmente la nota fisicità del pacchetto di mischia del Colleferro. La pressione costante ha dato i suoi frutti quasi immediatamente: è stato Luigi Pretotto ad aprire le danze schiacciando oltre la linea bianca, seguito dalla precisa trasformazione di Dehan Neethling. Poco dopo è salito in cattedra Lorenzo Urbanelli, autore di una doppietta d’autore che ha scavato un solco profondo nel punteggio. Grazie all’infallibilità al piede di Neethling, capace di centrare i pali da ogni posizione, le squadre sono andate al riposo sul parziale di 7-21, con un Gubbio padrone assoluto del campo.
In avvio di ripresa, il match sembrava ormai definitivamente archiviato quando lo stesso Neethling, con un intercetto magistrale su un passaggio avventato degli avversari, è volato in meta portando il tabellino sul rassicurante 7-28 dopo la trasformazione. Tuttavia, nel mondo della palla ovale la deconcentrazione si paga a carissimo prezzo. Con il triplo vantaggio in tasca, i lupi hanno smarrito il filo del gioco, permettendo ai laziali di rientrare prepotentemente in partita. Il Colleferro ha approfittato del calo di tensione degli umbri mettendo a segno tre mete in rapida successione e un calcio di punizione chirurgico. In un finale vietato ai deboli di cuore, con il punteggio fissato sul 27-28, il Gubbio ha però dimostrato una maturità atletica e mentale invidiabile, ergendo un muro difensivo che ha respinto ogni assalto disperato dei padroni di casa.
La spedizione in terra laziale regala al Rugby Gubbio cinque punti d’oro per la classifica, interrompendo una striscia negativa di due sconfitte consecutive che aveva minato parzialmente le certezze del gruppo. Coach McDonnell avrà certamente molto su cui lavorare durante la settimana, specialmente per quanto riguarda la gestione psicologica dei momenti di vantaggio e la continuità nel secondo tempo, ma può sorridere guardando alla condizione atletica dei suoi ventidue convocati.
Prossimi appuntamenti
La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in casa contro l’Unione Rugby Firenze, l’1 marzo 2026, ore 14:30.
Sabato 28 febbraio, sempre al Coppiolo, sarà in campo l’U14.
