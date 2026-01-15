L’Olivo e la Ginestra, a Gubbio il trekking diventa sociale

A Gubbio il nuovo anno de l’Olivo e la Ginestra

GUBBIO, 15 gennaio 2026 – Il battito del cuore verde d’Italia si prepara a riprendere il suo ritmo più autentico con il ritorno in campo di una delle realtà più amate dagli appassionati di outdoor. Venerdì 30 gennaio 2026 segnerà il via ufficiale alla stagione dell’associazione culturale L’Olivo e la Ginestra, che ha scelto la suggestiva cornice di Santa Cristina di Gubbio per la sua attesissima assemblea annuale. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di un rito collettivo che riunisce camminatori, sognatori e amanti della natura sotto un unico vessillo: quello della scoperta lenta e rispettosa del paesaggio umbro, come riferisce il comunicato di Associazione L’Olivo e la Ginestra.

L’appuntamento, fissato per le ore 19:30 presso il ristorante La Dolce Vita, vedrà i soci impegnati nell’analisi dei traguardi raggiunti nel 2025 e, soprattutto, nella stesura della nuova carta dei sentieri per l’anno appena iniziato. Le anticipazioni parlano di un calendario fitto di sorprese, con itinerari che promettono di svelare scorci inediti tra le valli e le vette della regione, spingendosi anche oltre i confini locali per esplorare nuovi orizzonti geografici e umani. Camminare con L’Olivo e la Ginestra significa infatti percorrere chilometri di storie, dove il passo cadenzato diventa il pretesto perfetto per tessere relazioni e condividere racconti nel silenzio rigenerante dei boschi.

Una volta archiviata la parte programmatica, l’evento lascerà spazio alla convivialità pura. La cena sociale, curata dall’ospitalità di Giampaolo e Giulia, sarà il fulcro di una serata pensata per celebrare l’identità del gruppo attraverso i sensi. Il menu amichevole sarà solo il preludio a un intrattenimento che scalda l’anima: dai solchi dei vinili curati dal dj Graziano, pronti a sprigionare un’energia vintage intramontabile, fino all’attesissima esibizione del coro dell’associazione.

Le adesioni, coordinate da Giuseppe, sono già numerose e confermano quanto sia forte il bisogno di comunità in un’epoca sempre più frenetica. Partecipare a questa serata a Gubbio significa scommettere su un 2026 fatto di scarponi allacciati, zaini in spalla e la certezza che, dietro ogni curva del sentiero, ci sia sempre un amico pronto ad aspettare. L’associazione si conferma così non solo un ente di promozione sportiva, ma un vero e proprio motore di coesione sociale che trasforma il cammino in un’esperienza di vita totale.