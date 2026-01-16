Fiorucci rassicura Gubbio: “Nessuna crisi, la maggioranza è solida”

In Sala Consiliare il sindaco chiarisce la situazione politica della città

Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha scelto la Sala Consiliare per un intervento pubblico volto a chiarire la situazione politica del Comune dopo la nascita del nuovo gruppo consiliare “Progetto Città”, formato da quattro consiglieri fuoriusciti da “Gubbio Civica”. Una conferenza stampa convocata per riportare ordine nel dibattito cittadino e smentire con decisione l’ipotesi di una crisi amministrativa.

Fiorucci ha aperto l’incontro richiamando il senso di responsabilità istituzionale che deve guidare il confronto politico: negli ultimi giorni, ha spiegato, articoli e commenti hanno trasformato una dinamica interna ai gruppi consiliari in un presunto terremoto politico, generando confusione e allarmismo. “Quando si parla di istituzioni – ha affermato – servono misura e responsabilità. La città non può essere danneggiata da letture distorte”.

Il sindaco ha precisato di non essere stato informato preventivamente della costituzione del nuovo gruppo, definendo la notizia “sorprendente”, ma ha subito chiarito che i consiglieri di “Progetto Città” hanno confermato per iscritto e di persona il loro sostegno pieno e convinto al programma elettorale e all’azione della Giunta. Un appoggio definito “totale e non ambiguo”.

Da qui la puntualizzazione più netta dell’intervento: “La maggioranza resta intatta nei numeri e nella sostanza. Non esistono crisi, non esistono casi politici”. Fiorucci ha ribadito che il suo ruolo è garantire stabilità e continuità, senza interferire nelle dinamiche interne dei gruppi consiliari, ma respingendo ogni tentativo di trasformare il confronto politico in un elemento di logoramento dell’Amministrazione.

Il sindaco ha spiegato di aver scelto di intervenire pubblicamente proprio per evitare che il silenzio alimentasse ulteriori fraintendimenti: “I cittadini hanno diritto alla chiarezza”.

Sul piano amministrativo, Fiorucci ha confermato che la macchina comunale è pienamente operativa. La Giunta prosegue il lavoro su una serie di progetti strategici: dalla riorganizzazione interna degli uffici alla valorizzazione del Teatro Romano, dalla pianificazione dei parcheggi alla progettualità legata alla ZES, fino alle politiche sociali, alla sicurezza urbana e agli eventi pensati come leve di economia reale. “Tutto questo – ha osservato – non sarebbe possibile se l’Amministrazione fosse in crisi”.

Il sindaco ha poi richiamato l’unico patto che considera vincolante: il programma elettorale. “Chi vorrà continuare a lavorare su quel programma lo farà con lealtà e responsabilità. Chi deciderà diversamente se ne assumerà la responsabilità politica davanti alla città”.

In chiusura, Fiorucci ha lanciato un appello alla stabilità e alla concretezza: “Gubbio non ha bisogno di polemiche continue, ma di decisioni e di una guida che non si sottragga. Io ci sono, con chiarezza e determinazione”.

Un messaggio diretto, pensato per rassicurare cittadini e operatori e per ribadire che l’Amministrazione resta compatta e concentrata sulle priorità della città.