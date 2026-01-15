Premio Beato Angelo 2026: trionfano Pennoni e Gualdo News

Gualdo Tadino celebra il Beato Angelo con Pennoni e Presciutti

GUALDO TADINO , 15 gennaio 2026– Nel cuore solenne della Cattedrale di San Benedetto, la comunità si è riunita per celebrare il 15 gennaio, giorno del suo patrono, attraverso la consegna del prestigioso Premio Beato Angelo 2026. L’onorificenza, che dal 1992 mette in luce le eccellenze capaci di dare lustro al territorio, quest’anno ha trovato il suo protagonista assoluto nel dottor Guido Pennoni, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Asl Umbria 1, anima del Centro Fibrosi Cistica di Branca, un’eccellenza sanitaria situata a breve distanza da Perugia, premiato per una vita spesa al servizio dei più piccoli e per una dedizione clinica che trasforma la medicina in autentica missione umana.

Il sindaco Massimiliano Presciutti, intervenendo anche nella veste di presidente della Provincia di Perugia, ha espresso profondo orgoglio per le scelte di questa edizione, approvate all’unanimità da tutte le forze politiche. Accanto al valore scientifico di Pennoni, il premio ha celebrato il decennale di Gualdo News, testata giornalistica locale guidata da Marco Gubbini. La menzione speciale per il giornale sottolinea l’importanza di un’informazione libera, rapida e profondamente radicata nel tessuto sociale umbro. Il direttore Gubbini, visibilmente emozionato, ha voluto dedicare il traguardo a Giancarlo Pascolini, figura storica del giornalismo territoriale che ha formato intere generazioni di cronisti.

L’evento ha assunto un valore storico anche per la presenza del vescovo Domenico Sorrentino, che ha presieduto la Messa Pontificale. Per il presule si è trattato di uno degli ultimi atti ufficiali nella diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino prima del suo addio previsto per marzo. Il sindaco, a nome di tutta la cittadinanza e delle autorità di Perugia presenti, ha omaggiato Sorrentino per i suoi vent’anni di magistero, definendolo una guida sicura e illuminata. La platea, che vedeva schierati il prefetto Zito e il questore Sallustio, ha tributato un lungo applauso a una figura che ha segnato profondamente la spiritualità e la coesione sociale della zona.

Durante la cerimonia hanno trovato spazio, inoltre, le premiazioni del concorso fotografico “Gualdo d’Inverno” e del concorso “Vetrine Natalizie 2025”, entrambi promossi dal Comune di Gualdo Tadino.

Per la II° edizione del concorso fotografico “Gualdo D’Inverno”, la giuria composta dal Gruppo Fotografico Gualdese ha stabilito:

1° classificato: Rogari Renato Maria

2° classificato: Scalamonti Lorella

3° classificato: Menichetti Antonio

3° classificato: Ridolfi Edoardo

Per il Concorso “Vetrine Natalizie 2025”, la giuria composta da Daniele Gelsi, Catia Monacelli e Cinzia

Tini, ha stabilito:

1°classificata: Blue Fashion by Marta Mancini

2°classificata: Sicomoro Gioielli di Elisabetta Lupi

3°classificata: ER parrucchieri di Elisa e Roberta

Albo d’oro Premio Beato Angelo

Gualdo Tadino, attraverso i suoi premiati, ribadisce la volontà di restare un punto di riferimento per l’intera provincia di Perugia, puntando su professionalità, solidarietà e un’incrollabile identità comunitaria, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino.