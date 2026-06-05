TerraComunica guida la settimana della sostenibilità sociale

Una riflessione sulla responsabilità sociale parte da Gubbio

La storica cornice monumentale di Gubbio si prepara a diventare il fulcro del dibattito italiano sulla responsabilità collettiva. Dal 21 al 28 giugno la città umbra ospiterà la nuova edizione della Settimana della Sostenibilità Sociale. La manifestazione culturale è ideata e curata dall’Associazione TerraComunica APS. Questo appuntamento celebra oltre venti anni di attività continuativa sul territorio nazionale. Dal 2004 il sodalizio opera attivamente per valorizzare le comunità locali attraverso la condivisione del sapere e lo sviluppo di legami sociali inclusivi.

Il baricentro ideale della rassegna si focalizzerà interamente sul concetto di confine. Gli organizzatori intendono sviscerare questa nozione complessa in un momento storico caratterizzato da repentine transizioni ecologiche e tecnologiche. Il confine non viene concepito come una barriera fisica invalicabile o un ostacolo geopolitico. Al contrario, la manifestazione vuole promuovere il confine come un perimetro di incontro costruttivo e una soglia di interazione profonda. Lo spazio pubblico diventerà un laboratorio per unire scienza, ecologia, innovazione aziendale e inclusione comunitaria. L’intento finale si identifica nella creazione di modelli operativi che superino i tradizionali steccati economici e culturali.

Il valore strategico della formazione

La filosofia portante del progetto si riflette direttamente nel binomio che compone il nome della rassegna. Il legame tra la valorizzazione del territorio e la diffusione della conoscenza globale costituisce il motore dell’iniziativa. In questo contesto la comunicazione istituzionale e l’espressione artistica si trasformano in veri strumenti pedagogici. Il programma annuale si rivolge con particolare attenzione alle nuove generazioni umbre. I giovani cittadini non saranno semplici spettatori passivi dei panel ma parteciperanno attivamente al confronto con i relatori. Gli incontri principali della manifestazione si svolgeranno all’interno della Sala dell’Arengo situata nel monumentale Palazzo dei Consoli. Tutte le sessioni in calendario rimarranno interamente accessibili al pubblico a titolo gratuito.

Le tappe principali del calendario culturale

Il cartellone ufficiale prevede un prologo artistico nella serata del 20 giugno presso la Taverna del Capitano. In questo spazio aprirà la mostra collettiva dedicata ai linguaggi visivi contemporanei e alla tutela ambientale. L’esposizione raccoglie le opere di promettenti studenti dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e dell’ateneo statunitense Adelphi University di New York. La sinergia internazionale è stata coordinata dai docenti e storici dell’arte Massimiliano Poggioni, Paolo Tosti, Allison Rufrano, Meri Tancredi e Annalisa Guerri.

Il dibattito formativo entrerà nel vivo il 23 giugno a Palazzo dei Consoli. Il noto economista e sociologo Giulio Sapelli guiderà una sessione intergenerazionale incentrata sulle prospettive di crescita dei giovani all’interno delle attuelles dinamiche macroeconomiche. Successivamente, il pomeriggio del 27 giugno vedrà l’intervento dell’esperto energetico Edoardo Ventafridda. Il tecnico proporrà una disamina approfondita e controcorrente in merito alle complessità strutturali della transizione ecologica globale.

La sessione serale e i forum specialistici

Sempre il 27 giugno la programmazione serale ospiterà il saggista Patrizio Paoletti. Il suo intervento analizzerà i punti di contatto tra le più recenti scoperte delle neuroscienze e le metodologie dell’educazione contemporanea. Parallelamente, un’ampia sezione pomeridiana si concentrerà sui temi dell’architettura sostenibile e della rigenerazione dei tessuti urbani. Esperti del settore come l’architetto Filippo Pagliani, l’ingegnere Sara Baroni e la specialista in valutazioni ambientali Virna Venerucci illustreranno progetti concreti per ricollocare la vivibilità umana al centro delle pianificazioni cittadine. Un successivo tavolo di lavoro analizzerà l’equilibrio tra la tutela del paesaggio e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Grazie alla cooperazione con la rete organizzativa di Richmond Italia, la rassegna beneficerà di ulteriori contributi scientifici di profilo internazionale. Tra i relatori figurano lo scienziato esperto di sistemi di intelligenza artificiale Nello Cristianini, l’atleta e campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini e il divulgatore ambientale Alex Bellini. La partecipazione a questi moduli richiede una registrazione telematica preliminare da effettuare sul portale ufficiale della manifestazione. L’evento gode del patrocinio istituzionale dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dell’Amministrazione Comunale di Gubbio.