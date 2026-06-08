Giovani Ambasciatori d’Europa unisce l’Italia alla Germania

Una delegazione istituzionale si è recata a Schwandorf

Nuovi passi per il gemellaggio italo-tedesco

Le città di Gualdo Tadino e Schwandorf rafforzano il proprio legame storico attraverso una nuova fase del progetto denominato Giovani Ambasciatori d’Europa. L’iniziativa, incentrata su cultura, tradizione e innovazione per l’integrazione, vede in questi giorni il coinvolgimento diretto degli studenti della classe quarta L del Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri. Gli alunni umbri, accompagnati dalla professoressa Sandra Caso, si trovano attualmente nella città bavarese per un soggiorno finalizzato allo scambio culturale e alla cittadinanza attiva. Questa cooperazione internazionale rappresenta un modello virtuoso di dialogo tra comunità locali dell’Unione Europea.

Il riconoscimento dei Capi di Stato a Berlino

Il valore scientifico e sociale del progetto ha già ottenuto un riscontro ai massimi livelli istituzionali lo scorso novembre. L’iniziativa congiunta è stata infatti insignita del Premio dei Presidenti 2025 durante una cerimonia ufficiale tenutasi a Berlino, all’interno del Castello di Bellevue. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dal Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il finanziamento ministeriale, erogato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, premia la capacità di unire la valorizzazione delle radici storiche locali con le moderne tecnologie digitali.

Incontri istituzionali alla Volksfest

Nel contesto delle attività, una delegazione del Comune di Gualdo Tadino ha visitato la Baviera dal 4 al 7 giugno. Del gruppo facevano parte l’assessore alla Cultura e al Turismo Gabriele Bazzucchi, il consigliere comunale Michele Pascolini e il responsabile del progetto Danilo Guidubaldi. Gli amministratori italiani hanno partecipato, su invito del sindaco tedesco Andreas Feller, alla tradizionale manifestazione della Volksfest. L’evento ha offerto l’opportunità di celebrare le storiche relazioni che uniscono Schwandorf non solo all’Umbria, ma anche ai centri di Libourne in Francia e Sokolov nella Repubblica Ceca. Durante la mattinata del 5 giugno, il primo cittadino bavarese ha ricevuto ufficialmente gli studenti del Casimiri nel palazzo municipale. Feller ha esortato i giovani a coltivare la curiosità verso i diversi sistemi sociali d’Europa, stimolandoli a trasformare questa esperienza didattica in competenze spendibili per il futuro. La riunione formale si è conclusa con il consueto scambio di omaggi istituzionali e con la consegna della targa ufficiale dell’iniziativa.

Sviluppi futuri e accoglienza in Umbria

Mentre gli studenti italiani completeranno il loro soggiorno in Germania l’11 giugno lavorando insieme ai coetanei del Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium, le due amministrazioni guardano già ai prossimi mesi. L’assessore Gabriele Bazzucchi ha espresso profonda soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali e ha ringraziato le strutture comunali per il lavoro amministrativo svolto. Il percorso di condivisione culturale prevede una seconda tappa a parti invertite nel mese di settembre. Una delegazione tedesca, guidata dallo stesso sindaco Feller e composta da amministratori e studenti del liceo di Schwandorf, sarà accolta a Gualdo Tadino. L’occasione della visita coinciderà con lo svolgimento dei Giochi de le Porte, la celebre rievocazione storica umbra che diventerà il fulcro delle attività didattiche e digitali per la delegazione ospite.