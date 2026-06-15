Asinitaly 2026 unisce Gualdo Tadino e Allumiere nel turismo

Un patto culturale tra Comuni nel segno della tradizione rurale

Gualdo Tadino, 15 giugno 2026 – Il Comune di Gualdo Tadino è approdato per la prima volta nel territorio laziale di Allumiere, in provincia di Roma, in qualità di ospite ufficiale dell’amministrazione comunale locale, come riporta il comunicato di Luca Comodi, Comune di Gualdo Tadino. L’occasione per questo storico incontro è stata la nuova edizione di Asinitaly 2026, la fiera nazionale interamente dedicata alla valorizzazione, alla tutela e alla celebrazione delle razze asinine e della ricca cultura rurale. La manifestazione si è svolta da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, trasformando il centro laziale in un palcoscenico straordinario ricco di eventi, approfondimenti culturali, mostre tematiche e importanti iniziative istituzionali.

L’invito rivolto alla comunità umbra da parte del sindaco di Allumiere, Luigi Landi, e dalla locale associazione Pro Loco, affonda le sue radici in motivazioni profonde. Le due municipalità risultano infatti unite da un legame indissolubile e da una reciproca vocazione identitaria. Questa comunanza vede il somaro come protagonista assoluto delle rispettive manifestazioni storiche più importanti. Di conseguenza, mentre Allumiere si prepara a vivere il suo celebre Palio delle Contrade nel mese di agosto, anticipato proprio dalla vetrina fieristica di metà giugno, Gualdo Tadino scalda i motori per i suoi storici Giochi de le Porte, in programma come da tradizione nell’ultima settimana di settembre.

L’edizione di Asinitaly 2026 ha assunto una rilevanza storica e simbolica ancora più profonda per la comunità ospitante. L’evento è coinciso infatti con i festeggiamenti ufficiali per i duecento anni dall’istituzione del Comune di Allumiere. Si tratta di un traguardo bicentenario strettamente connesso alla passata storia mineraria locale, un settore in cui l’asino ha rappresentato per secoli un pilastro economico, sociale e lavorativo del tutto insostituibile. La delegazione umbra ha potuto assistere a un palinsesto di appuntamenti estremamente ricco, culminato nella giornata di domenica 14 giugno con l’emozionante corsa in linea denominata La giubba d’Italia 2026, giunta alla sua quarta edizione lungo Viale Garibaldi. A seguire si sono svolte la solenne cerimonia istituzionale del Bicentenario e la tradizionale Vetrina delle razze asinine.

Le tre giornate di fiera hanno costituito una rilevante opportunità di confronto istituzionale. I rappresentanti dei due Comuni hanno gettato le basi per lo sviluppo di futuri progetti condivisi legati al turismo sostenibile e alla salvaguardia delle tradizioni popolari. A margine della manifestazione, l’assessore al Turismo, Cultura e Welfare del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, che ha partecipato all’evento in rappresentanza della città umbra, ha espresso un profondo apprezzamento per l’avvio di questa promettente collaborazione strategica. Il rappresentante della giunta umbra ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Luigi Landi, alla presidente della Pro Loco Maria Pinardi e a tutta la cittadinanza di Allumiere per lo splendido spirito di accoglienza e la straordinaria ospitalità riservata alla delegazione durante l’intero fine settimana. Bazzucchi ha sottolineato come l’essere presenti per la prima volta in un anno così significativo come quello del Bicentenario abbia rappresentato un grande onore per Gualdo Tadino. Esiste un filo conduttore evidente, fatto di passione, memoria collettiva e rispetto per le proprie radici, che unisce le due comunità in modo naturale.

Attraverso i Giochi de le Porte a settembre e mediante il Palio delle Contrade ad agosto, il somaro cessa di essere un semplice simbolo folkloristico per diventare il vero custode dell’identità culturale e rurale dei rispettivi territori. Le amministrazioni si sono dichiarate pronte a collaborare in modo sinergico e duraturo.

L’obiettivo comune è unire le forze per il sostegno, la valorizzazione e la tutela di questo patrimonio immateriale, costruendo progetti turistici e culturali capaci di camminare nella stessa direzione.