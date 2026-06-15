Gualdo Tadino illumina le rotatorie con lampade a led

I lavori per la sicurezza stradale

Gualdo Tadino, 15 giugno 2026 – L’amministrazione comunale ha portato a termine un importante intervento di riqualificazione infrastrutturale sul territorio, come riferisce Luca Comodi – Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino. Si sono conclusi infatti nei giorni scorsi i lavori finalizzati all’efficientamento energetico delle rotatorie situate nella Zona Industriale Nord. L’opera pubblica ha interessato da vicino l’area adiacente alla frazione di San Pellegrino, un nodo viario strategico per la circolazione locale. Attraverso questa operazione il Comune intende proseguire nel suo programma di manutenzione e cura del patrimonio pubblico, focalizzandosi in modo particolare sulla tutela degli automobilisti e sulla modernizzazione delle reti di illuminazione.

Il progetto ha previsto la sostituzione dei vecchi impianti con dispositivi tecnologici di ultima generazione. Le nuove installazioni garantiranno d’ora in avanti una diffusione della luce decisamente più omogenea sull’intera carreggiata. Di conseguenza l’abbattimento totale dei vecchi punti d’ombra permetterà di elevare gli standard di sicurezza in un tratto stradale caratterizzato ogni giorno da elevati flussi di traffico pesante e leggero.

Il primo cittadino Massimiliano Presciutti ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera nei tempi stabiliti. Il sindaco ha sottolineato come l’obiettivo principale della giunta sia quello di rendere le arterie stradali del territorio più sicure, riducendo simultaneamente l’impatto ambientale complessivo del comparto energetico pubblico. Questo intervento si inserisce in una pianificazione più ampia che mira a coniugare l’incolumità dei cittadini con una gestione virtuosa delle risorse comunali. La transizione ecologica della città si sviluppa proprio attraverso azioni concrete di questo tipo, capaci di incidere sul bilancio energetico dell’ente. La scelta della tecnologia a led consente infatti una drastica diminuzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Tale percorso permette al Comune di allinearsi progressivamente ai parametri internazionali e ai target ecologici fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Sulla stessa linea si è espressa la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Paola Gramaccia, la quale ha voluto evidenziare il valore ecologico del progetto appena ultimato. Il cambio di passo tecnologico rappresenta un tassello fondamentale per la tutela dell’ecosistema locale. I benefici ambientali si accompagneranno inoltre a un sensibile risparmio economico per le casse municipali sul lungo periodo, grazie ai minori consumi della nuova rete elettrica. L’assessora ha rivolto un plauso speciale ai tecnici comunali e alle maestranze che hanno eseguito i lavori sul campo. Gli operai sono riusciti a completare l’installazione dei nuovi corpi illuminanti senza generare interruzioni o rallentamenti alla viabilità della zona industriale.

La corretta gestione temporale del cantiere ha evitato qualsiasi forma di disagio ai lavoratori e ai residenti dell’area di San Pellegrino, assicurando continuità alle attività produttive insediate nel comparto nord del territorio gualdese.