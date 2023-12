Alkimia, la città torna a giocare

È tutto pronto per la XV edizione di Alkimia, Festival del gioco di società. L’imperdibile appuntamento ludico eugubino si terrà da venerdì 8 a domenica 10 dicembre al Centro Servizi Santo Spirito, in piazzale Arturo Frondizi. Il tema di questa edizione sarà El Dorado. La tre giorni, presentata questa mattina alla stampa dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati, da Giacomo Castellani, presidente di Alkimia, e Benedetta Riccardini, consigliere dell’associazione, avrà i seguenti orari: l’ 8 dicembre dalle 11 a mezzanotte, il 9 dicembre dalle 11 a mezzanotte, il 10 dicembre dalle 11 alle 19.

“Attraverso un linguaggio universale, traversale e prezioso, sinonimo di aggregazione, crescita e inclusione, quale quello del gioco, ci prepariamo a vivere tre giorni intensi”, ha spiegato il presidente di Alkimia Giacomo Castellani. “Dedicheremo intanto ampio spazio alla ludoteca gratuita, nell’ambito della quale verranno presentate le novità del 2023 premiate all’Internationale Spieltage di Essen, la più importante fiera europea sul gioco da tavolo, e al Lucca Comics & Games. La ludoteca consentirà a bambini, adolescenti e adulti di sfidarsi tra giochi da tavolo e giochi di ruolo.

Ci sarà poi l’attesissima Escape Room made in Alkimia, alla quale si partecipa a squadre composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 persone. Giocherà una squadra per volta e i giocatori si troveranno all’interno di una stanza con degli enigmi e delle prove da dover risolvere entro un tempo massimo di 45 minuti, che consentiranno loro di uscire dalla stanza e vincere la partita. Nella serata di venerdì 8 sarà protagonista la VII edizione del torneo di gioco di ruolo, dedicato ad Andrea Coccia.

Il sistema di gioco sarà basato sul sistema Xenoscape, con un’avventura dal titolo “I Predatori dell’Arca 3LD0R4DO”. Il secondo importante appuntamento con il gioco di ruolo sarà invece nella serata di sabato 9, con “La vendetta del Catoblepa” torneo di gioco di ruolo basato sul sistema Four Against darkness. Una novità di Alkimia 2023 sarà “Alkipuzzle” una sfida a tempo di costruzione puzzle e si terrà venerdì 8 alle ore 17.00. Dedicheremo ampio spazio anche all’intramontabile gioco da tavolo con due tornei: Marrakech che si terrà sabato 9 alle ore 17.00 ed El Dorado, previsto per domenica 10 alle ore 15.00”.

La manifestazione proseguirà la mattina di domenica 10 con un torneo di Magic the Gathering, organizzato in collaborazione con il team Da Spade a Sfighe. Torna anche per il 2023 il Bazar di Alkimia: “In un’epoca in cui si dovrebbe fare del riciclo e del riutilizzo una virtuosa pratica quotidiana – ha sottolineato Benedetta Riccardini – abbiamo deciso di proporre un mercatino di giochi di seconda mano: qualsiasi socio di Alkimia potrà contribuire portando uno o più giochi da mettere in vendità e il 10% del ricavato sarà devoluto all’associazione. Non mancheranno tavoli dimostrativi di giochi di ruolo e da tavolo delle associazioni ludiche umbre e non solo.

Saranno con noi gli amici di Compagnia dell’Aquila di Todi, Hydra Games – La Tana dei Goblin di Perugia, l’Associazione Ludico Culturale Peter Pan e l’Associazione Ludica Clan del Carro di Città di Castello, l’Associazione Culturale Lokendil di Fabriano. Vogliamo ringraziare davvero sentitamente l’amministrazione comunale, che nel corso degli anni ha supportato la manifestazione concedendo spazi e contribuendo a renderla una realtà aggregativa e di crescita per la città intera”.

Per l’intera durata di Alkimia sarà presente anche un punto ristoro interno gestito da Red Food Gubbio. Si riconferma la collaborazione con l’IIS Cassata-Gattapone di Gubbio: gli studenti si sono avvicinati ad Alkimia con una serie di incontri formativi sul gioco, così da poter essere parte integrante dello staff di Alkimia durante la manifestazione.

L’ingresso ad Alkimia è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info, prezzi e iscrizioni a tornei, sessioni di gioco o all’Escape Room: sito web: www.alkimiagubbio.com