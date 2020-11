Lega Gubbio: solidarietà all’autista aggredito lo scorso giovedì

“Esprimiamo la nostra solidarietà all’autista dell’autobus che è stato aggredito da un gruppo di persone nella serata di giovedì in piazza Quaranta Martiri mentre stava svolgendo il suo lavoro al servizio dei cittadini”.

E’ il commento dei consiglieri comunali del Gruppo Lega Michele Carini, Stefano Pascolini e Angelo Baldinelli in merito alle percosse subite dall’autista di 40 anni sul bus di linea della tratta Gubbio, ospedale di Branca, Gualdo Tadino rimanendo ferito al volto e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Nella serata di giovedì le forze dell’ordine hanno identificato un minorenne straniero, non eugubino, che sembra sia tra gli autori dell’aggressione.

“L’autista – spiegano i consiglieri – è stato percosso per aver svolto la sua attività di controllo e rispetto delle regole, quali far indossare la mascherina e presentare il biglietto. Le aggressioni agli autisti degli autobus sono invece costanti e in crescita. Questo è l’ultimo di una serie di episodi che stanno avvenendo nel nostro territorio, dove non ci sono mai stati fatti così gravi. Come Lega abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione comunale a riflettere sul problema della sicurezza, abbiamo fatto una battaglia grandissima anche se il sindaco e la Giunta minimizzavano il problema.

L’episodio di giovedì sera invece conferma che le nostre azioni concrete erano giuste, anche in previsione di una accoglienza indiscriminata, con scarsi controlli e persone che girano indisturbate su tutto il territorio nazionale. Ci auguriamo che l’intero arco delle forze politiche eugubine si unisca unanime alla condanna dell’odioso episodio”.